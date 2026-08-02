Ellīgais karstums sasniedzis arī Dienvidkoreju - valstī reģistrēti + 42,5 grādi
Dienvidkorejā svētdien reģistrēta gaisa temperatūra 42,5 grādi pēc Celsija skalas, kas ir lielākais karstums pēdējā vairāk nekā gadsimta laikā, kopš tiek apkopoti dati par gaisa temperatūru.
Kā liecina Dienvidkorejas Meteoroloģiskās pārvaldes dati, svētdien plkst. 13.26 Jangsanā (plkst. 7.26 pēc Latvijas laika) reģistrēts 42,5 grādu pēc Celsija karstums.
Jangsana ir pašreizējā karstuma viļņa epicentrā, un gaisa temperatūra svētdien jau piekto dienu pēc kārtas pārsniedz 40 grādus.
Svētdien vairāk nekā 20 apdzīvotās vietās izsludināts brīdinājums par ārkārtas karstuma vilni, kas ir jauna brīdinājuma kategorija, kas ieviesta šogad, lai labāk reaģētu uz temperatūras paaugstināšanos.
Ārkārtas brīdinājums tiek izdots, ja apgabalos, kuros ir karstuma vilnis, tiek prognozēta temperatūra 38 grādi pēc sajūtām vai 39 grādi faktiskā temperatūra.
Izdodot karstuma brīdinājumu, meteoroloģiskais dienests mudināja cilvēkus "nekavējoties pārtraukt visas aktivitātes ārpus telpām", piebilstot, ka "telpas bez gaisa kondicionēšanas ir bīstamas".
Meteoroloģiskā dienesta dati liecina, ka vidējais karstuma viļņa dienu skaits valstī pēdējo piecu gadu laikā ir vairāk nekā divkāršojies līdz 19 dienām gadā, salīdzinot ar astoņām dienām 20. gadsimta 70. gados.
Karstuma viļņa diena tiek definēta kā diena, kurā maksimālā temperatūra ir vismaz 33 pēc Celsija skalas.
Zinātnieki brīdina, ka cilvēku izraisīto klimata pārmaiņu rezultātā ekstremāli laikapstākļi, piemēram, karstuma viļņi, kļūst arvien biežāki un intensīvāki.
Ekstrēmos laikapstākļus papildina šogad atgriezusies "El Ninjo" parādība - dabiska klimata parādība, kas sasilda Klusā okeāna virsmas temperatūru un parasti notiek ik pēc diviem līdz septiņiem gadiem.
Šogad arī Eiropa piedzīvo svelmainu vasaru ar ilgstošiem karstuma viļņiem dienvidu daļā, kad gaisa temperatūra ir virs 40 grādiem pēc Celsija.
Eiropā izdoti brīdinājumi par veselību, notiek plaši meža ugunsgrēki un cilvēki tiek aicināti pēcpusdienās izvairīties no aktivitātēm ārpus telpām.
Pēc tam, kad pagājušās nedēļas sākumā jaunākais karstuma vilnis pāršalca Rietumeiropu, tas virzījās uz Centrāleiropu un nedēļas nogalē sasniedza Itāliju.
Itālijas varasiestādes paziņoja, ka gandrīz visās valsts lielākajās pilsētās no pirmdienas būs spēkā augstākā līmeņa brīdinājums par karstumu.