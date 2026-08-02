Kalnos atrastas pasaules slavenā alpīnista Nirmala Purdžas mirstīgās atliekas
Glābēji ir atraduši slavenā alpīnista Nirmala Purdžas mirstīgās atliekas pēc tam, kad viņš šonedēļ kopā ar vēl deviņiem komandas biedriem gāja bojā spēcīgā lavīnā Pakistānas ziemeļos, svētdien paziņoja nevalstiskā organizācija "Alpine Club of Pakistan".
Glābēju komanda Purdžu atrada apmēram 5700 metru augstumā Broda smailē, organizācija informēja sociālajos tīklos.
Organizācijas ģenerālsekretārs Ajazs Šigri paziņoja, ka operācijā lielā augstumā, ko apgrūtina sliktie laikapstākļi, ir atrastas Purdžas un vēl trīs alpīnistu mirstīgās atliekas.
Lavīna Broda smailē, kas ir pasaulē 12. augstākā virsotne, notika ceturtdien, un pēc tās pārtrūka saziņa ar desmit dalībnieku starptautisko ekspedīciju, kuru vadīja 43 gadus vecais britu-nepāliešu alpīnists Purdža.
Kompānija, kas rīkoja viņa ekspedīciju, sestdien apstiprināja, ka neviens no komandas locekļiem nav izdzīvojis. Līdz šim atrastas septiņu bojāgājušo alpīnistu mirstīgās atliekas.
Vietējās varasiestādes paziņoja, ka piektdien ir atrastas un Skardā nogādātas trīs alpīnistu - sievietes no Omānas, vīrieša no Nepālas un sievietes no ASV - mirstīgās atliekas.
Ekspedīcijā piedalījās arī Ķīnas pilsonis un vairāki citi Nepālas pilsoņi, paziņoja "Alpine Club of Pakistan".
Purdža 2019. gadā visas 14 pasaules 8000 metru un augstākas smailes sasniedza sešos mēnešos un sešās dienās, tobrīd sasniedzot jaunu rekordu.