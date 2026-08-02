Haoss Seutā: atklājies iespējamais iemesls, kāpēc migranti pēkšņi masveidā devās uz Spāniju
Situācija uz Spānijas un Marokas robežas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pēdējo dienu laikā ir pārvērtusies par vienu no smagākajām migrācijas krīzēm Eiropas Savienības vēsturē. Dažu dienu laikā nelielajā pilsētiņā iebruka desmitiem tūkstošu migrantu, izraisot paniku Eiropā.
Viss sākās trešdien, kad nelielajā Seutas pilsētā, kur ikdienā mīt vien aptuveni 84 000 iedzīvotāju, pēkšņi pa sauszemi un peldus ap molu žogiem masveidā sāka ieplūst migranti. Līdz piektdienai robežu bija šķērsojuši jau aptuveni 60 000 cilvēku – galvenokārt gados jauni vīrieši no Marokas. Šāds bezprecedenta pūlis radīja absolūtu haosu, un robežkontroles sistēma uz brīdi pilnībā sabruka.
Kāpēc robeža sabruka?
Diemžēl šis masveida robežas šķērsošanas mēģinājums ir nesis traģiskas sekas. Spānijas valdība oficiāli apstiprinājusi, ka haotiskajā drūzmā un izmisīgajos mēģinājumos pārpeldēt robežu bīstamajos jūras viļņos dzīvību zaudējuši vismaz 67 cilvēki.
Kā norāda politikas analītiķi un eksperti, šo pēkšņo migrantu uzdrīkstēšanos, visticamāk, provocēja nesenais Spānijas Augstākās tiesas lēmums. Tiesa aizliedza tūlītēju un sasteigtu migrantu deportāciju bez pienācīgas tiesiskās procedūras. Šī ziņa zibens ātrumā izplatījās Marokas sociālajos tīklos, kur tā tika uztverta kā signāls jeb "zaļā gaisma" drošai robežas šķērsošanai.
Tāpat pastāv pamatotas aizdomas, ka krīzi saasināja pašu Marokas robežsargu rīcība. Novērotāji ziņo, ka sākotnēji Marokas puse apzināti ļāvusi milzīgajam pūlim netraucēti doties Spānijas teritorijas virzienā.
Armija ielās un 500 metru gara barjera jūrā
Lai apturētu tālāku eskalāciju, Spānijas varasiestādes jūrā, gar Tarahalas pludmales robežu, uzstādīja jaunu, 500 metrus garu nožogojumu, kas fiziski bloķē migrantu iespējas masveidā peldēt apkārt robežai.
Tāpat Seutā steidzami ieradās Spānijas premjerministrs Pedro Sančess. Pēc viņa vizītes un izdarītā spēcīgā diplomātiskā spiediena Marokas puse beidzot sāka pilnvērtīgi sadarboties. Uzsākta masveida repatriācija – līdz šim brīdim aptuveni 50 000 līdz 57 000 migrantu jau ir brīvprātīgi vai piespiedu kārtā atgriezti atpakaļ Marokā. Lai pilnībā atjaunotu kārtību un mazinātu vietējo iedzīvotāju satraukumu, Seutas ielās šobrīd patrulē Spānijas armijas un civilās gvardes taktiskās vienības.
Panika Eiropā: Itālija atjauno robežkontroli
Notikumi Seutā ir izraisījuši spēcīgu ķēdes reakciju un paniku visā Eiropā. Baidoties no tālākas migrantu plūsmas, citas Eiropas Savienības dalībvalstis steidzami pastiprināja savu drošību. Francija ir pieckāršojusi policistu skaitu uz robežas ar Spāniju, savukārt Portugāle ievērojami pastiprinājusi kontroli savos dienvidu reģionos.
Visradikālāko soļus spērusi Itālijas labējā valdība, paziņojot par Šengenas noteikumu pagaidu apturēšanu attiecībā uz Spāniju. Šis bezprecedenta solis jau izpelnījies asu Madrides kritiku.