Traģiskā aviokatastrofā Peru dzīvību zaudējuši tūristi no Eiropas
Peru avarējusi neliela lidmašīna ar tūristiem no Eiropas, kuri devās apskatīt Naskas līnijas, un visi 13 cilvēki, kas atradās lidmašīnā, ir gājuši bojā.
Peru Transporta ministrija informēja, ka bojāgājušo vidū ir septiņi Itālijas pilsoņi, divi Vācijas pilsoņi, divi Spānijas pilsoņi un divi apkalpes locekļi. Lidmašīna "Cessna 208 Caravan" avarēja neilgi pēc pacelšanās no Pisko lidostas, kas atrodas apmēram 240 kilometrus uz dienvidiem no Limas.
Peru civilās aviācijas pārvalde un gaisa satiksmes negadījumu aģentūra izmeklēs negadījumu, paziņoja Transporta ministrija. Valsts prezidente Keiko Fuhimori paziņoja, ka valdība apsver iespēju slēgt Pisko lidostu.
Naskas līnijas ir vairāki seni ģeoglifi, kas iegravēti Naskas tuksneša smiltīs. Tie datējami ar laiku no 500. gada pirms mūsu ēras līdz 500. gadam mūsu ērā. Ģeometrisko formu un dzīvnieku kontūru nozīme joprojām ir noslēpums, un daži uzskata, ka tām bija rituālas astronomiskas funkcijas, norāda UNESCO, kas 1994. gadā pasludināja šo teritoriju par Pasaules mantojuma vietu.
No Pisko lidostas lido desmitiem mazu lidmašīnu, apkalpojot lielu skaitu galvenokārt ārvalstu tūristu, kas cer apmeklēt Naskas līnijas. Šādas avārijas ir notikušas arī iepriekš. 2022. gadā aviokatastrofā gāja bojā septiņi cilvēki, tostarp divi Čīles un trīs Nīderlandes pilsoņi.
2010. gada oktobrī četri britu tūristi un divi Peru apkalpes locekļi gāja bojā, kad avarēja "AirNasca" lidmašīna pēc tam, kad bija nogādājusi tūristus apskates objektā.