Nepanesamā karstuma dēļ Ungārija spiesta slēgt savu vienīgo AES
Ungārijas vienīgā atomelektrostacija tiek slēgta, jo karstuma dēļ Donavā ūdens līmenis ir rekordzems, paziņoja premjerministrs Pēters Maģars.
Pakšas atomelektrostacija (AES), kas atrodas uz dienvidiem no Budapeštas, nodrošina aptuveni 40% no Ungārijas ikgadējās elektroenerģijas ražošanas. Tās dzesēšanā tiek izmantots Donavas ūdens, taču ūdens līmenis ir rekordzems, jo trūkst lietus un kopš maija valsti skāruši vairāki karstuma viļņi.
"Donavā turpina kristies ūdens līmenis, tādēļ viens no diviem atlikušajiem energoblokiem Pakšas atomelektrostacijā tiks slēgts plkst. 1.30 (2.30 pēc Latvijas laika)," Maģars rakstīja platformā "X".
Viņš piebilda, ka saistībā ar to AES ražošanas jauda samazināsies līdz 240 megavatiem un svētdien "tā tiks pilnībā slēgta pirmo reizi 44 gadu laikā".
Savukārt Pakšas atomelektrostacijas paziņojumā ir apstiprināts, ka, sākot ar 2. augustu plkst. 1.30, tikai otrais bloks darbosies ar 50% jaudu, taču netiek brīdināts par pilnīgu ražošanas pārtraukšanu, sākot ar svētdienu. Paziņojumā gan ir pieminēta pilnīgas AES slēgšanas iespējamība, ja Donavas ūdens līmenis turpinās kristies.
"Ja ūdens līmenis turpinās kristies, tiks apturēts arī pēdējais darbojošais bloks, kas novedīs pie pilnīgas elektroenerģijas ražošanas pārtraukšanas; būs nepieciešama turpmāka apturēto bloku dzesēšana," teikts paziņojumā.
Pakšas atomelektrostacijas preses dienests aicināja iedzīvotājus tuvākajā nākotnē samazināt elektroenerģijas patēriņu, īpaši no plkst. 17 līdz 22.
Stacijas operators, kuras četri padomju laiku reaktori tiek dzesēti ar ūdeni no Donavas, jau iepriekš brīdināja, ka slēgšana ir neizbēgama.
"Saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem tas varētu notikt otrdien vai trešdien," Maģars piektdien teica preses konferencē pie spēkstacijas, kas pēdējās dienās samazināja ražošanas jaudu.
Rumānija jau ir slēgusi vienu no saviem kodolreaktoriem tā paša iemesla dēļ un ir paziņojusi, ka slēgs arī otro.
Ungārijas valdība ir aicinājusi uzņēmumus patērēt mazāk elektroenerģijas, aizliegusi ugunskurus brīvā dabā un uzdevusi izslēgt dekoratīvo apgaismojumu uz valsts ēkām, lai taupītu enerģiju.
Ungārijas meteoroloģiskais dienests prognozē, ka tuvākajās dienās gaisa temperatūra pārsniegs 40 grādus pēc Celsija. Lielākais karstums, kad gaisa temperatūra sasniegs 42 grādus, tiek prognozēts ceturtdien.