Tramps pēdējā brīdī aptur plānotos ASV triecienus Irānai
Saistībā ar progresu diplomātiskajās sarunās ASV prezidents Donalds Tramps apturējis plānotu triecienu Irānai vilni.
Platformā "Truth Social" Tramps sestdien paziņoja, ka triecienu apturēšana ir nosacījums, lai panāktu vienošanos, uz kuru notiekot strauja virzība.
Viņš uzsvēra, ka ASV armija ir gatava uzbrukt ar pilnu spēku, taču Irāna un citas reģiona valstis ir lūgušas Vašingtonai atturēties no uzbrukuma, jo esot panākta vienošanās par "vienošanās perimetru".
Kā pauda Tramps, ierosinātā vienošanās ietvertu Hormuza šauruma pilnīgu atkalatvēršanu un "Irānas kodoldraudu izbeigšanu". Viņš piebilda, ka arī Izraēla ievēros vienošanos.
Tramps nesniedza detalizētāku informāciju par iespējamo diplomātisko progresu. Arī Irāna un citas sarunās iesaistītās reģiona valstis situāciju nekomentēja.
Teherāna iepriekš draudēja veikt atriebības triecienus kritiski svarīgai infrastruktūrai Izraēlā un Persijas līča valstīs pēc ASV mediju ziņojumiem, ka Vašingtona apsver jaunu lielu uzbrukumu mērķiem Irānā. Tika vēstīts, ka potenciālie triecieni varētu attiekties uz Irānas enerģētikas infrastruktūru.
Pirms Trampa paziņojuma Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči brīdināja par jaunu militāru eskalāciju konfliktā ar ASV, sakot, ka Teherānas bruņotie spēki izlēmīgi reaģēs uz jebkuru agresijas aktu.
Pēc sarunas ar Saūda Arābijas ārlietu ministru Faisalu bin Farhanu Aragči platformā "Telegram" paziņoja, ka ASV, Izraēla un visas iesaistītās Persijas līča valstis uzņemsies pilnu atbildību par jebkādiem jauniem uzbrukumiem.
Kopš kara sākuma februāra beigās Irāna bieži ir atbildējusi uz ASV uzbrukumiem ar triecieniem mērķiem Persijas līča valstīs, kurās atrodas arī ASV militārās bāzes. Saūda Arābija ir vairākkārt kļuvusi par mērķi.
Saūda Arābijas kroņprincis Mohammeds bin Salmans runāja ar Trampu, lai paustu karalistes bažas par ziņojumiem, ka tiek plānoti jauni uzbrukumi Irānai, ziņoja ASV ziņu vietne "Axios", atsaucoties uz sarunām pietuvinātiem avotiem ASV. "Axios" vēstīja, ka kroņprincis mudināja Trampu deeskalēt spriedzi.
Aragči runāja arī ar Turcijas ārlietu ministru Hakanu Fidanu un Pakistānas armijas komandieri feldmaršalu Asimu Muniru, kuri nesen bija starpnieki starp Vašingtonu un Teherānu. Abās sarunās Aragči sacīja, ka Irāna joprojām ir apņēmības pilna stingri atbildēt uz jebkuru uzbrukumu.