"El Ninjo" atgriežas: brīdina par ekstrēmiem laikapstākļiem Eiropā un nepatīkamiem pārsteigumiem rudenī
Pasaules Meteoroloģijas organizācija (WMO) un ASV Nacionālā okeānu un atmosfēras pārvalde (NOAA) ir oficiāli apstiprinājušas – Klusajā okeānā strauji attīstās un pastiprinās "El Ninjo" fenomens.
Eksperti prognozē teju simtprocentīgu iespējamību, ka šis cikls turpināsies vismaz līdz 2027. gada pavasarim, pamatīgi pārveidojot globālos laikapstākļus.
Kamēr pasaule gatavojas jauniem karstuma rekordiem, Eiropai, tostarp Baltijai, šis dabas fenomens nesīs pavisam cita rakstura izaicinājumus.
Ja tropos "El Ninjo" ietekme ir jūtama tieši un uzreiz, tad Eiropā šis fenomens darbojas pastarpināti , sajaucot globālās gaisa masas un izmainot valdošo vēju ierastos ceļus.
Pētnieki un pētījumu centri, tostarp Kolorādo Štata universitāte, brīdina, ka šī gada rudenī un ziemā Eiropai jārēķinās ar vairākiem krasi atšķirīgiem un bīstamiem scenārijiem.
Vidusjūrā – ieilgusi vasara, rietumos – plūdu draudi
Kā liecina jaunākās WMO globālās prognozes, Eiropas dienvidu un vidienes reģionos saglabāsies anomāli augsta gaisa temperatūra.
Vidusjūras reģionam tas nozīmē ieilgušu vasaru, pastiprinātu sausumu un ārkārtīgi augstus mežu ugunsgrēku riskus.
Tikmēr Eiropas rietumu daļā situācija būs diametrāli pretēja. Gados, kad plosās "Super El Ninjo", Atlantijas okeāna cikloni parasti novirzās uz dienvidiem. Līdz ar to Lielbritānijā, Francijā un Spānijas ziemeļos vēls rudens un ziemas sākums būs neraksturīgi mitrs. Sinoptiķi brīdina par spēcīgām Atlantijas vētrām un ilgstošām lietusgāzēm, kas daudzviet var izraisīt postošus plūdus.
Baltija "aukstuma lamatās"
Mūsu reģionam šī ziema var atnest ne vienu vien pārsteigumu. Ziemas otrajā pusē "El Ninjo" ietekmē parasti mazinās polārā virpuļa spēks.
Tādēļ, par spīti globālajai sasilšanai, Ziemeļeiropā gaidāmā ziema var pārsteigt ar pēkšņu, bargu salu un pamatīgiem sniegputeņiem.