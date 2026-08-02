Maskavas restorānā nograndis spēcīgs sprādziens - izskan ziņas, ka tur ballējušās Krievijas militārpersonas
Sestdienas, 1. augusta, vakarā Maskavas centrā pie elitāra itāļu restorāna nograndis spēcīgs sprādziens, laupot trīs cilvēku dzīvības un ievainojot vēl vismaz 21 personu. Neatkarīgie mediji ziņo, ka restorānā "Balzi Rossi" atpūtušās Krievijas militārpersonas.
Uzbrukums notika ap pulksten 20.00 pēc vietējā laika pie vēsturiskā Staļina laika debesskrāpja Kudrinas laukumā, kur atrodas minētais restorāns.
Dāvanā paslēpta bumba
Kā ziņo Krievijas Nacionālā pretterorisma komiteja, kāda pagaidām neidentificēta sieviete mēģinājusi restorānā ienest dāvanu kastē paslēptu paštaisītu spridzekli. Tas bijis pildīts ar metāla lodītēm, un tā jauda bijusi līdzvērtīga vienam kilogramam trotila.
❗️Sources at Kommersant reported that the target of the explosion near Balzi Rossi in central Moscow was the guests gathered for a private event on the restaurant's terrace.— Beefeater (@Beefeater_Fella) August 2, 2026
The party was reportedly heavily guarded, and it is likely that this security prevented a larger number… pic.twitter.com/NjLNvcsDD1
Sievieti pie ieejas apturējis apsargs, un tieši tajā brīdī spridzeklis pie durvīm detonējis. Sprādzienā gāja bojā pati nesēja, viņu aizturējušais apsargs, kā arī viens no restorāna apmeklētājiem.
Dažādas pakāpes ievainojumus guvis vēl vismaz 21 cilvēks – viņi visi nogādāti slimnīcās. Spēcīgais triecienvilnis un šrapneļi pamatīgi izpostījuši restorāna vasaras terasi un ieeju, kā arī izsituši logus blakus esošajām ēkām un automašīnām. Drošības nolūkos uz laiku tika slēgta netālā metro stacija "Barrikadnaja". Satiksme Kudrinas laukumā joprojām ir bloķēta.
Mērķis – Krievijas armijas spice?
Lai gan sestdienas vakarā restorāns oficiāli bija slēgts apmeklētājiem, tajā notika vērienīgs privāts pasākums. Kā vēsta Krievijas kanāls "ASTRA", zālē svinēta dzimšanas diena, kurā pulcējusies Krievijas armijas vadība.
Neoficiāli avoti pieļauj, ka gaviļnieks bijis Krievijas Gaisa un kosmisko spēku virspavēlnieks Aleksandrs Čaiko. Šo versiju pastiprina arī tas, ka uzreiz pēc sprādziena pie ēkas manīts liels skaits automašīnu ar melnajām bruņoto spēku numurzīmēm.
Tikmēr izdevums "Kommersant", atsaucoties uz izmeklēšanai pietuvinātiem avotiem, izvirzījis versiju par attālinātu detonāciju. Proti, pastāv iespēja, ka sieviete nav zinājusi par sūtījuma nāvējošo saturu.
Slēpšanas mēģinājumi
Uzreiz pēc incidenta Krievijas valsts kontrolētie mediji centās mazināt notikušā mērogu, izplatot versiju, ka restorāna virtuvē esot sprādzis gāzes balons. Tomēr šos melus ātri atspēkoja gan paša restorāna vadība, gan pretterorisma vienības, kas notikuma vietā uzreiz atklāja sprāgstvielu pēdas.
Pamatīgu sašutuma vētru sociālajos tīklos izraisīja restorāna šefpavārs Karmine Alfjēri. Īsi pēc asinsizliešanas viņš vietnē "Instagram" publicēja video, kurā smaidot paziņoja, ka personāls ir drošībā, virtuve turpina darbu, bet notikušais esot vien "neliela problēma pie ieejas". Sabiedrības asās reakcijas dēļ video drīz vien tika izdzēsts, un restorāna vadībai nācās nākt klajā ar oficiālu atvainošanos un līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem.
Līdz šim neviena organizācija vai valsts nav uzņēmusies atbildību par notikušo.