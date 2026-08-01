Naftas lielvalsts Krievija sāk importēt benzīnu no Āfrikas
Krievija, kas ir viena no pasaules lielākajām naftas un naftas produktu eksportētājām, sākusi importēt benzīnu no Āfrikas. Aģentūra "Reuters" vēsta, ka Murmanskas ostā piegādāti aptuveni 30 000 tonnu AI-92 markas benzīna no Marokas ostas Tanžeras.
Saskaņā ar "Reuters" rīcībā esošo informāciju, degvielas piegādi organizējis Krievijas naftas uzņēmums "Lukoil". Benzīns jau nogādāts Murmanskā, un to plānots tālāk transportēt pa dzelzceļu uz citiem Krievijas reģioniem.
Eksperti norāda, ka šāds solis saistīts ar Ukrainas regulārajiem dronu uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kas pēdējo gadu laikā vairākkārt traucējuši degvielas ražošanu. Lai kompensētu iztrūkumu, Krievija jau iepriekš sākusi benzīna importu arī no Indijas, kā arī iegādājusies degvielu Kazahstānā un Baltkrievijā.
Lai gan Krievija joprojām ir viena no pasaules lielākajām jēlnaftas ieguvējām un eksportētājām, pārstrādes jaudu problēmas un degvielas pieprasījums valsts iekšienē piespiedis meklēt papildu piegādes ārvalstīs. Situācija spilgti parāda, kā Ukrainas uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai ietekmē Krievijas degvielas tirgu.