No sulas pakām līdz soliņiem: Polijas pilsēta rāda, kā atkritumiem dot otru dzīvi
Polijas pilsēta Bjalistoka atradusi neparastu veidu, kā samazināt atkritumu daudzumu – tukšās sulu un citu dzērienu pakas tur pārtop ekoloģiskos soliņos. Pilsētā jau uzstādīti pirmie četri soliņi, kas izgatavoti no pārstrādātiem dzērienu iepakojumiem.
Soliņi izgatavoti no īpaša kompozītmateriāla, kura sastāvā ir 70% sasmalcinātu dzērienu paku un 30% polietilēna plēves. Materiāls tiek saspiests augstā temperatūrā un spiedienā, iegūstot izturīgas plāksnes, ko iespējams izmantot ne tikai pilsētvides labiekārtošanā, bet arī būvniecībā un transporta nozarē.
Tehnoloģiju izstrādājuši Poznaņas Tehnoloģiju universitātes pētnieki, bet patentu iegādājies Bjalistokas pašvaldības uzņēmums "Lech", kas tagad rūpējas par materiāla ražošanu. Uzņēmuma vadītājs Mihals Stefanovičs uzsver, ka mērķis ir pēc iespējas vairāk pilsētas atkritumu pārvērst noderīgos produktos, vienlaikus samazinot izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.
Pašlaik Bjalistokā tiek pārstrādāti aptuveni 53% sadzīves atkritumu, un pilsēta plāno būtiski paplašināt pārstrādāto materiālu izmantošanu. Ja šobrīd gadā tiek saražots ap 1000 tonnu dažādu produktu no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, tuvāko gadu laikā šo apjomu iecerēts palielināt līdz 4000 tonnām. Uzņēmums cer, ka jaunais kompozītmateriāls kļūs pieprasīts arī komerciālajā tirgū, vienlaikus mudinot sabiedrību uz atkritumiem raudzīties kā uz vērtīgu izejvielu.