Lietuva gatavojas stingrāk ierobežot prokremliski noskaņotus Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus
Lietuva plāno ieviest jaunus ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri publiski atbalsta Kremļa politiku un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Valsts uzskata, ka kultūras, sporta un izglītības jomas var īpaši tikt izmantotas propagandas izplatīšanai un sabiedrības ietekmēšanai.
Lietuvas Ārlietu ministrija sagatavojusi grozījumus likumā par ierobežojošajiem pasākumiem saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Tie paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri atbalstījuši karu, sadarbojušies okupētajās Ukrainas teritorijās vai atteikušies nosodīt iebrukumu, piedalīties publiskās aktivitātēs izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, mākslas un izklaides jomā.
Pēc Lietuvas Ārlietu ministrijas domām, šādi pasākumi palīdzēs nepieļaut, ka Maskava un Minska izmanto tā dēvētās "maigās varas" instrumentus, lai izplatītu propagandu un ietekmētu sabiedrisko domu. Ministrija uzsver, ka jaunie noteikumi vienlaikus stiprinās sabiedrības noturību pret dezinformāciju.
Vienlaikus paredzēts vēl vairāk ierobežot nekustamo īpašumu iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Ja grozījumi tiks pieņemti, arī uzturēšanās atļauju saņēmušie Krievijas pilsoņi nevarēs iegādāties īpašumus valsts drošībai nozīmīgu objektu un militāro poligonu tuvumā. Līdzīgi ierobežojumi attieksies arī uz Baltkrievijas pilsoņiem, lai mazinātu izlūkošanas un citu drošības risku iespējamību.
Līdzīgus soļus jau spērušas arī citas Baltijas reģiona valstis. Igaunijā nekustamā īpašuma iegāde noteiktās teritorijās ir ierobežota trešo valstu pilsoņiem, tostarp Krievijas un Baltkrievijas valstspiederīgajiem, bet Latvija aizliegusi šo valstu pilsoņiem iegādāties nekustamos īpašumus visā valstī. Savukārt Somijā kopš 2025. gada Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem vairs netiek piešķirtas atļaujas nekustamā īpašuma iegādei.
Ja Lietuvas parlaments grozījumus apstiprinās un tos izsludinās prezidents Gitans Nausēda, jaunie ierobežojumi stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī.