Pēc smagas cīņas Francijai beidzot izdodas apturēt pēdējā pusgadsimtā postošāko ugunsgrēku
Lielākais meža ugunsgrēks Francijā kopš 1949. gada beidzot tiek kontrolēts. Ar šādām vēstīm nācis klajā valsts iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
"Ugunsgrēks ir pakļauts kontrole, tas vairs neizplatās," pavēstīja Nunjess, tomēr piebilstot, ka dažās vietās ugunsgrēks joprojām ir aktīvs.
Francija jau vairākas nedēļas cīnās ar mežu ugunsgrēkiem pēc vairākiem karstuma viļņiem, kas izžāvējuši upju gultnes un veģetāciju.
Žirondas reģionā netālu no vīna ražošanas galvaspilsētas Bordo ugunsgrēks ir izpostījis 42 000 hektāru priežu meža gar Atlantijas okeāna krastu. Ugunsgrēks ir iznīcinājis arī aptuveni 240 mājas. Iedzīvotāji apgalvo, ka pagājušās nedēļas trešdienā ugunsgrēku nejauši izraisīja krūmu izciršanas mašīna, no kuras izlidoja dzirkstele.
Žirondas reģiona prefekte Sofija Brokasa piektdienas vakarā paziņoja, ka reģions "beidzot var uzelpot" pēc vairāk nekā nedēļu ilgās cīņas ar ugunsgrēku. Viņa teica, ka lielākā daļa no 220 000 cilvēku, kuri tika evakuēti no ugunsgrēka zonas, jau ir atgriezušies mājās.
Meža ugunsgrēks netālu no Bordo ir lielākais visā valstī kopš 1949. gada, kad tajā pašā reģionā meža ugunsgrēks iznīcināja aptuveni 50 000 hektāru.
Kopējā zemes platība, kas šogad līdz šim ir izdegusi Francijā - 92 000 hektāru - ir lielākā, kāda reģistrēta jebkurā gadā pēdējo 20 gadu laikā, liecina Eiropas Mežu ugunsgrēku informācijas sistēmas (EFFIS) satelītdati.