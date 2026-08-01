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VIDEO: zemestrīcē netālu no Neapoles izpostītas ēkas un ievainoti cilvēki
4,7 magnitūdas zemestrīcē uz rietumiem no Itālijas pilsētas Neapoles ievainots 21 cilvēks un nodarīti postījumi ēkām, sestdien paziņoja varasiestādes.
Saskaņā ar Itālijas Ģeofizikas un vulkanoloģijas institūta (INGV) datiem zemestrīce notika piektdienas vakarā Kampi Flegrei apgabalā trīs kilometru dziļumā.
Šajā apgabalā, kur atrodas Eiropas lielākais vulkāna krāteris, bieži novērojama seismiskā aktivitāte.
Šajā apgabalā, kur atrodas Eiropas lielākais vulkāna krāteris, bieži novērojama seismiskā aktivitāte.
Pēc piektdienas zemestrīces nakts gaitā tika reģistrēti mazākas intensitātes pēcgrūdieni.
Itālijas civilās aizsardzības dienests paziņoja, ka no 21 cietušā diviem bija nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība slimnīcā.
Zemestrīce izraisīja arī vairāku neapdzīvotu ēku sabrukšanu un zemes nogruvumus, sociālajos tīklos paziņoja Itālijas civilās aizsardzības ministrs Nello Musumeči.