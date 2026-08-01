VIDEO: Ukrainas jūras droni Melnajā jūrā nogremdējuši "Rosatom" konteinerkuģi
Krievijas un Ukrainas puses apstiprinājušas, ka Melnajā jūrā cietis Krievijas konteinerkuģis "Janina", kas bija iekļauts sankciju sarakstā.
Krievijas valsts kodolenerģētikas aģentūras "Rosatom" piederošais sankcijām pakļautais konteinerkuģis "Janina" pēc divu jūras dronu uzbrukuma nogrimis Melnajā jūrā, 1. augustā paziņoja uzņēmuma vadītājs Aleksejs Ļihačovs.
Pēc viņa teiktā, kuģim uzbrukts aptuveni 130 jūras jūdžu attālumā no Novorosijskas. Ļihačovs apgalvoja, ka kuģis pārvadājis civilo produkciju — no saldētiem pārtikas produktiem līdz būvmateriāliem — un atradies starptautiskajos ūdeņos.
"Tas bija visparastākais konteinerkuģis, kas kuģoja starptautiskajos ūdeņos un pārvadāja civilās preces - sākot no saldētiem produktiem līdz būvniecības un apdares materiāliem. Šādu uzbrukumu nevar interpretēt citādi kā pirātismu un jūras laupīšanu," viņš paziņoja.
Visi 17 apkalpes locekļi izglābti. Sešpadsmit jūrniekus naktī evakuēja kuģa "Delphinus" apkalpe, bet vēl vienu cilvēku no rīta atrada Krievijas Melnās jūras flotes aviācija.
Konteinerkuģis "FESCO Janina" tika iekļauts uzņēmuma flotes sastāvā 2021. gada septembrī. Kuģa garums ir 142 metri, platums - 22 metri, ietilpība - 962 konteineri. Konteinerkuģa apkalpe ir 14 cilvēki.
Vēlāk Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja triecienu kuģim, uzsverot, ka tas bijis iekļauts sankciju sarakstā. Ukrainas līderis arī publicēja video ar uzbrukumu "Janina".
Zelenskis norādīja, ka uzbrukuma rezultātā kuģis ar vairāk nekā 100 000 tonnu ūdensizspaidu nogrimis.