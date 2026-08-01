Traģēdija uz kalna Pakistānā: lavīna skārusi 10 alpīnistu ekspedīciju, turpinās septiņu cilvēku meklēšana
Glābēji Pakistānas kalnā Broad Peak atraduši trīs alpīnistu mirstīgās atliekas, tostarp ASV kāpējas ķermeni. Pēc lavīnas, kas skāra kalnā kāpēju grupu, joprojām turpinās vismaz septiņu cilvēku meklēšana.
39 gadus vecā Sāra Malorija Geisa no Teksasas bija daļa no vismaz 10 cilvēku ekspedīcijas, kuru vadīja pazīstamais Nepālā dzimušais britu alpīnists Nirmals Purdža. Viņš iepriekš dienējis Lielbritānijas armijā un Karaliskajos jūras kājniekos.
Viņas mirstīgās atliekas tika identificētas piektdien, tāpat kā Omānas pilsone Nadhira Ahmeda Abdulla Al Hārtija un Nepālas pilsonis Purs Bahadurs Gurungs, paziņoja Pakistānas Gilgitas-Baltistānas reģiona valdība.
Purdžas vadītā komanda centās sasniegt Broad Peak virsotni — pasaulē 12. augstāko kalnu, kas atrodas uz Pakistānas un Ķīnas robežas. Lavīna ekspedīciju skāra ceturtdien pusdienlaikā.
Gilgitas-Baltistānas amatpersonas norādīja, ka piektdien no drona uzņemtajos kadros meklēšanas teritorijā redzamas vēl vairāku cilvēku mirstīgo atlieku pazīmes, taču sliktie laikapstākļi apgrūtina glābēju nokļūšanu līdz tām.
Līdz šim atrasto trīs alpīnistu mirstīgās atliekas ar helikopteru nogādātas slimnīcā, lai veiktu ar identifikāciju saistītās juridiskās procedūras.
Reģiona policija piektdienas vakarā paziņoja, ka glābšanas darbi apturēti laikapstākļu dēļ.
"Mēs ceram turpināt gan gaisa meklēšanu, gan glābšanas darbus uz zemes, līdz atradīsim izdzīvojušos vai bojāgājušo mirstīgās atliekas," sacīja Pakistānas Alpu kluba prezidents Irfans Aršads.
Gilgitas-Baltistānas tūrisma departamenta direktora vietnieks Sadžids Huseins norādīja, ka meklēšanas teritorija ir nomaļa un sarežģīta.
Sākotnēji Pakistānas Alpu klubs ziņoja par četru ķermeņu atrašanu kalnā, taču vēlāk precizēja, ka atrastas divas mirstīgās atliekas un viena alpīnista ķermeņa daļa.
Geisa, kura dzīvoja Sanantonio pilsētā, bija aizrautīga ceļotāja un dabas mīļotāja. Savā "Instagram" kontā viņa šogad paziņoja, ka slēdz savu pilates studiju, lai "spertu milzīgu ticības soli nezināmajā un redzētu, kur dzīve aizvedīs".
Broad Peak augstums ir 8051 metrs, un tas tiek uzskatīts par vienu no sarežģītākajiem kāpšanas mērķiem Pakistānā. Pirmo reizi virsotni 1957. gadā sasniedza Austrijas ekspedīcija.
Ekspedīcijas 10 dalībnieki pēdējo reizi sazinājās ar tūroperatoru ceturtdien plkst. 9.00 pēc vietējā laika. Lavīna viņus skāra, kad viņi devās no II nometnes uz III nometni aptuveni 6600 metru augstumā, paziņoja Gilgitas-Baltistānas komisārs.
Glābšanas operācija sākās piektdien plkst. 8.30 pēc tam, kad tūrisma aģentūra oficiāli vērsās pie Pakistānas armijas. Tā glābšanas darbiem nosūtīja trīs helikopterus.
Tomēr vēlāk piektdien tika paziņots, ka sarežģīto laikapstākļu dēļ glābšanas komandas iestrēgušas bāzes nometnē.
Broad Peak Avalanche— k2 (@KrisAnnapurna) August 1, 2026
Confirmed: all died.
Source: Elite Exped
📷 Pemba Tamang Dong FB pic.twitter.com/Vr1KF6MEfV
"Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ šodienas meklēšanas un glābšanas operācija ir apturēta un tiks atsākta nākamajā dienā, kad darbā iesaistīsies arī papildu šerpas no citām ekspedīcijām," teikts paziņojumā.
Starp pazudušajiem ekspedīcijas dalībniekiem ir arī Nirmals Purdža, Ķīnas alpīnists Vans Džuns, kā arī Gjalū Šerpa, Nima Šerpa, Kili Pemba, Purs Bahadurs Gurungs un Suhails Šahzads.
Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāve Mao Ninga piektdien paziņoja, ka Ķīnas iestādes "steidzami pārbauda situāciju un apkopo informāciju", kā arī ir gatavas sniegt palīdzību pēc Pakistānas puses pieprasījuma.