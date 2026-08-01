Nosauktas pasaules labklājīgākās valstis, lūk kādu vietu 2026. gadā ieņēma Latvija
Britu analītiskais centrs "The Legatum Institute" publicējis ikgadējo "Legatum Prosperity Index 2026", kurā izveidojusi pasaules labklājīgāko valstu topu. Tajā iekļauta 161 pasaules valsts, tostarp arī Latvija.
Latvija ierindojusies starp 30 pasaules labklājīgākajām valstīm, tomēr jaunais starptautiskais reitings atklāj būtiskas atšķirības starp valsts stiprajām un vājajām pusēm.
Pasaules reitinga līdere ir Šveice, kas apsteigusi tradicionāli augstu vērtētās valstis — Norvēģiju, Īriju, Dāniju un Somiju. Pirmajā desmitniekā vēl iekļuvušas Islande, Zviedrija, Vācija, Austrālija un Nīderlande.
Lai gan Latvija saglabājusi vietu labāko 30 valstu vidū, rezultāti atsevišķās jomās būtiski atšķiras.
Augstākos vērtējumus Latvija saņēmusi par:
- izglītību — 10. vieta pasaulē;
- valsts integritāti — 21. vieta;
- vārda un uzskatu brīvību — 24. vieta;
- pilsonisko mieru — 26. vieta.
Vienlaikus reitings atklājis arī vairākas jomas, kur Latvijai ir vājāki rezultāti.
Zemākās pozīcijas iegūtas:
- sociālā kapitāla jomā (sabiedrības uzticēšanās līmenis, līdzdalība un sociālo saišu stiprums) — 55. vieta;
- ģimenes saišu stiprumā — 46. vieta;
- ekonomiskajā brīvībā — 45. vieta;
- veselības aprūpē — 44. vieta;
- dzīves līmeņa rādītājos — 43. vieta.
Pēc galvenajiem pētījuma blokiem Latvija ieņēmusi:
- 40. vietu ekonomiskās attīstības jomā;
- 27. vietu brīvību jomā;
- 30. vietu sabiedrības attīstības jomā.
Latvijas kaimiņvalstis šajā reitingā ierindojušās augstāk — Lietuva ieņem 25. vietu, bet Igaunija — 19. vietu.
Pētījuma autori uzsver, ka indekss nevērtē tikai valstu bagātību, bet gan kopumu ar faktoriem, kas ietekmē dzīves kvalitāti. Aprēķinos izmantoti aptuveni 300 rādītāji no vairāk nekā 70 starptautiskiem avotiem, tostarp Pasaules Bankas, Pasaules Veselības organizācijas, "Freedom House", "Transparency International" un "Gallup World Poll" datiem.
Galīgais vērtējums tiek veidots, analizējot 12 jomas, kas aptver valsts institūciju kvalitāti, ekonomisko attīstību un cilvēku potenciālu. Tāpēc augsti ienākumi vien paši par sevi negarantē vadošu vietu reitingā, ja valsts atpaliek pārvaldības kvalitātē, veselības aprūpē, izglītībā vai sabiedrības uzticēšanās līmenī.