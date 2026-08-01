Seuta var nedaudz uzelpot, Marokā atgriezušies 70 tūkstoši nelegālo migrantu
Pēdējo divu dienu laikā gandrīz 70 tūkstoši nelegālo migrantu, kuri no Marokas bija iekļuvuši Spānijas anklāvā Seutā, atgriezušies Marokā, vēsta aģentūra EFE.
Masveida migrantu atgriešanās sākusies pēc Spānijas un Marokas vienošanās par vienkāršotu nelegālo migrantu atgriešanas kārtību, kā arī ņemot vērā humanitāro situāciju pašā Seutā.
Pilsētā ar aptuveni 85 tūkstošiem iedzīvotāju trūkst pietiekama skaita strādājošu veikalu, tirdzniecības centru un ēdināšanas vietu, kur migranti "varētu apmierināt savas elementārākās vajadzības", norāda EFE.
Tikmēr Spānijas varasiestādes sākušas uzstādīt papildu aizsargbarjeras jūrā, lai turpmāk apgrūtinātu nelegālu iekļūšanu pilsētā.
Migrācijas krīze Seutā sākās jūlija vidū. Migranti masveidā sāka ierasties pilsētā, pārpeldot jūras robežu ar Maroku. Sākumā to skaits bija mērāms simtos dienā, bet pēdējās dienās — jau tūkstošos.
Ceturtdien, 30. jūlijā, saskaņā ar Spānijas Iekšlietu ministrijas datiem robežu nelegāli šķērsojuši aptuveni 50 tūkstoši cilvēku.
Sestdien Spānijas valdība paziņoja, ka Spānijas un Marokas robežkrīzes upuru skaits Seutā ir pieaudzis līdz 67 un starp bojāgājušajiem ir gan noslīkušie, gan arī cilvēki, kas gāja bojā drūzmā.
Nelielu skaitu migrantu, kuri sestdienas rītā aizpeldēja līdz Seutas pilsētas Tarahalas pludmalei, sagaidīja karavīri, kuri viņus pavadīja atpakaļ pāri robežai.
Par krīzes iemeslu tiek minēts nesenais Spānijas Augstākās tiesas lēmums. Tiesa noteica, ka vienkāršotā kārtībā uz Maroku drīkst atgriezt tikai tos nelegālos migrantus, kuri iekļuvuši Spānijas teritorijā, pārraujot robežas aizsargbarjeras. Jūras ceļš pats par sevi neesot uzskatāms par robežas aizsargbarjeras pārkāpumu.
Drošības situācija šajā 84 000 iedzīvotāju autonomajā pilsētā joprojām ir nestabila.
"Dzīve šajā pilsētā ir traucēta robežas incidenta dēļ," pavēstīja Seutas prezidents Huans Hesuss Vivass.
"Cilvēku atgriešanās ir sākusies apmierinoši, taču process ir jāpabeidz. Pilsēta vēl nav atgriezusies normālā ritmā."
Simtiem migranti mēģinājuši ielauzties arī Meliljā
Spānijas valsts raidsabiedrība RTVE vēsta, ka simtiem migrantu mēģinājuši ielauzties arī Meliljā. Tas notika dažas dienas pēc tam, kad Seutā šonedēļ ielauzās tūkstošiem migrantu.
Meliljā no Marokas mēģināja iekļūt aptuveni 500 cilvēku. Pēc apmēram divām stundām ap pulksten 21 (plkst. 22 pēc Latvijas laika) notika vēl viens mēģinājums šķērsot robežas žogu.
RTVE ziņoja, ka vairāki migranti meta akmeņus uz drošības spēku virsniekiem, kas atbildēja ar asaru gāzi. Vēl nebija skaidrs, vai kādiem no migrantiem izdevās iekļūt Meliljā. Beniensaras robežas šķērsošanas punkts starp Melilju un Maroku ir bijis slēgts kopš ceturtdienas vakara.