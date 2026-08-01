"Elles nakts Kijivā!" Krievijas ballistisko raķešu uzbrukumā daudz bojāgājušo; cietusi arī Lietuvas vēstniecība
Krievijas okupācijas spēki naktī uz 1. augustu ar ballistiskajām raķetēm uzbruka civilās infrastruktūras objektiem Kijivā. Uzbrukumā gājuši bojā daudz cilvēki un ir daudz ievainoto.
Krievijas raķešu triecienos Kijivai naktī uz 1. augustu gājuši bojā deviņi cilvēki, bet vēl 27 cilvēki, tostarp četri bērni, guvuši ievainojumus, paziņoja Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests (DSNS).
Krievijas uzbrukuma izraisīti ugunsgrēki un ēku bojājumi konstatēti piecos Kijivas rajonos — Holosijivas, Darnicas, Solomjanskas, Ševčenkivas un Dņipro rajonā.
Ševčenkivas rajonā daļēji sagrauti daudzdzīvokļu ēkas pirmais un otrais stāvs, un zem drupām bija iesprostoti cilvēki. Tajā pašā rajonā izcēlās ugunsgrēks arī kinostudijas teritorijā, taču tas jau lokalizēts.
Uz materiāla sagatavošanas brīdi bija zināms par deviņiem bojāgājušajiem un 27 cietušajiem Krievijas raķešu uzbrukumā Kijivai. Kijivas mērs Vitālijs Kļičko norādīja, ka Krievijas spēki izmantojuši ballistiskās raķetes.
Visvairāk bojāgājušo ir Darnicas rajonā — septiņi cilvēki. Vēl 14 cilvēki šajā rajonā guvuši ievainojumus, tostarp divi bērni.
Ukrainas DSNS glābēji turpina avārijas un glābšanas darbus triecienu vietās. Līdz šim izglābti jau vairāk nekā 100 cilvēki.
Pēc Ukrainas "Telegram" kanālu aprēķiniem, Krievija uz Kijivu izšāva vairāk nekā 20 raķetes - gan ballistiskās, gan spārnotās raķetes.
Vēl divi cilvēki ir ievainoti netālu no Kijivas, kur, spriežot pēc glābēju publicētajām fotogrāfijām un video, aizdegusies liela noliktava.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievija šonakt Kijivā izraisīja īstu elli, un uzsvēra nepieciešamību steidzami nostiprināt Ukrainas gaisa aizsardzību.
"Elles nakts Kijivā. Krievijas nežēlīgā uzbrukuma rezultātā, kura laikā tika palaisti trīs desmiti ballistisko raķešu, gāja bojā vismaz deviņi cilvēki, bet 23 tika ievainoti. Tas jau ir otrais tik liela mēroga uzbrukums tikai divu dienu laikā," paziņoja ministrs.
A hell of a night in Kyiv.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 1, 2026
At least 9 people were killed and 23 injured as a result of Russia’s barbaric attack with three dozen ballistic missiles. The second such massive strike in just two days.
Failing to achieve its goals on the battlefield, Russia is intensifying its air… pic.twitter.com/oZ7pgWSgR0
Nespējot sasniegt savus mērķus kaujas laukā, Krievija pastiprina gaisa uzbrukumus un teroru pret civiliedzīvotājiem, piebilda Sibiha.
"Ukrainai steidzami nepieciešamas papildu pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmas, kā arī pārtvērējraķetes. Lēmumu pieņemšanas un piegāžu ātrums ir izšķirošs," uzsvēra Sibiha. "Katrs lēmums, kas stiprina Ukrainas gaisa telpas aizsardzību, glābj cilvēku dzīvības, savukārt katra kavēšanās noved pie cilvēku nāves un kara noziegumiem."
Krievijas masveida uzbrukumā Kijivai cietusi Lietuvas vēstniecība
Krievijas plašā uzbrukuma laikā Kijivai Lietuvas vēstniecības ēkai nodarīti nelieli bojājumi. Par laimi, neviens vēstniecības darbinieks nav cietis.
"Krievijas terors nevienu nesaudzē un neievēro nekādas starptautiskās normas, tostarp Vīnes konvenciju. To var apturēt tikai ar spēku un pietiekamām pretgaisa aizsardzības spējām," teikts paziņojumā.
As a result of Russia’s massive attack on Kyiv, the Lithuanian embassy suffered limited damage. Luckily, no employees have been harmed.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 1, 2026
Russian terror spares no one and does not respect any international norms, including the Vienna convention. It can only be stopped through… pic.twitter.com/cDxQXrNyhG
Ukrainas puse pauda solidaritāti ar Lietuvu, ārlietu ministru Ķēstuti Budri, vēstnieci Ingu Tolockieni un visiem Lietuvas Ārlietu ministrijas kolēģiem.
Tāpat tika norādīts, ka Ukraina ir gatava sniegt jebkādu nepieciešamo palīdzību.
"Esam pateicīgi mūsu Lietuvas sabiedrotajiem par drosmi un to, ka viņi ir kopā ar mums arī visgrūtākajos brīžos," teikts paziņojumā.
Zelenskis norāda uz pārtvērējraķešu trūkumu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka aizvadītajā naktī "Patriot" pārtvērējraķešu trūkuma dēļ Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt tikai vienu no 27 Krievijas ballistiskajām raķetēm, un aicināja partnerus piešķirt līdzekļus ballistisko raķešu neitralizēšanai.
Krievi uz Ukrainu palaida 35 raķetes, no kurām 27 bija ballistiskās raķetes, kā arī 185 dažāda veida uzbrukuma dronus.
"Galvenais mērķis - Kijiva. Taču tika veikti uzbrukumi arī Dņipropetrovskas, Sumu, Harkivas un Poltavas apgabaliem. Šonakt izdevās notriekt tikai vienu ballistisko raķeti vienkārši tāpēc, ka trūkst raķešu sistēmām "Patriot"," paziņoja Zelenskis.