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"Elles nakts Kijivā!" Krievijas ballistisko raķešu uzbrukumā daudz bojāgājušo; cietusi arī Lietuvas vēstniecība

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Krievijas okupācijas spēki naktī uz 1. augustu ar ballistiskajām raķetēm uzbruka civilās infrastruktūras objektiem Kijivā. Uzbrukumā gājuši bojā daudz cilvēki un ir daudz ievainoto.

"Elles nakts Kijivā!" Krievijas ballistisko raķešu...

Krievijas raķešu triecienos Kijivai naktī uz 1. augustu gājuši bojā deviņi cilvēki, bet vēl 27 cilvēki, tostarp četri bērni, guvuši ievainojumus, paziņoja Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests (DSNS).

Krievijas uzbrukuma izraisīti ugunsgrēki un ēku bojājumi konstatēti piecos Kijivas rajonos — Holosijivas, Darnicas, Solomjanskas, Ševčenkivas un Dņipro rajonā.

Ševčenkivas rajonā daļēji sagrauti daudzdzīvokļu ēkas pirmais un otrais stāvs, un zem drupām bija iesprostoti cilvēki. Tajā pašā rajonā izcēlās ugunsgrēks arī kinostudijas teritorijā, taču tas jau lokalizēts.

Uz materiāla sagatavošanas brīdi bija zināms par deviņiem bojāgājušajiem un 27 cietušajiem Krievijas raķešu uzbrukumā Kijivai. Kijivas mērs Vitālijs Kļičko norādīja, ka Krievijas spēki izmantojuši ballistiskās raķetes.

Visvairāk bojāgājušo ir Darnicas rajonā — septiņi cilvēki. Vēl 14 cilvēki šajā rajonā guvuši ievainojumus, tostarp divi bērni.

Foto: Ekrānuzņēmums
Tas jau ir otrais tik liela mēroga okupantu uzbrukums Kijivai divu dienu laikā.
Tas jau ir otrais tik liela mēroga okupantu uzbrukums Kijivai divu dienu laikā.

Ukrainas DSNS glābēji turpina avārijas un glābšanas darbus triecienu vietās. Līdz šim izglābti jau vairāk nekā 100 cilvēki.

Pēc Ukrainas "Telegram" kanālu aprēķiniem, Krievija uz Kijivu izšāva vairāk nekā 20 raķetes - gan ballistiskās, gan spārnotās raķetes.

Vēl divi cilvēki ir ievainoti netālu no Kijivas, kur, spriežot pēc glābēju publicētajām fotogrāfijām un video, aizdegusies liela noliktava.

Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievija šonakt Kijivā izraisīja īstu elli, un uzsvēra nepieciešamību steidzami nostiprināt Ukrainas gaisa aizsardzību.

"Elles nakts Kijivā. Krievijas nežēlīgā uzbrukuma rezultātā, kura laikā tika palaisti trīs desmiti ballistisko raķešu, gāja bojā vismaz deviņi cilvēki, bet 23 tika ievainoti. Tas jau ir otrais tik liela mēroga uzbrukums tikai divu dienu laikā," paziņoja ministrs.

Nespējot sasniegt savus mērķus kaujas laukā, Krievija pastiprina gaisa uzbrukumus un teroru pret civiliedzīvotājiem, piebilda Sibiha.

"Ukrainai steidzami nepieciešamas papildu pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmas, kā arī pārtvērējraķetes. Lēmumu pieņemšanas un piegāžu ātrums ir izšķirošs," uzsvēra Sibiha. "Katrs lēmums, kas stiprina Ukrainas gaisa telpas aizsardzību, glābj cilvēku dzīvības, savukārt katra kavēšanās noved pie cilvēku nāves un kara noziegumiem."

Krievijas masveida uzbrukumā Kijivai cietusi Lietuvas vēstniecība

Krievijas plašā uzbrukuma laikā Kijivai Lietuvas vēstniecības ēkai nodarīti nelieli bojājumi. Par laimi, neviens vēstniecības darbinieks nav cietis.

"Krievijas terors nevienu nesaudzē un neievēro nekādas starptautiskās normas, tostarp Vīnes konvenciju. To var apturēt tikai ar spēku un pietiekamām pretgaisa aizsardzības spējām," teikts paziņojumā.

Ukrainas puse pauda solidaritāti ar Lietuvu, ārlietu ministru Ķēstuti Budri, vēstnieci Ingu Tolockieni un visiem Lietuvas Ārlietu ministrijas kolēģiem.

Tāpat tika norādīts, ka Ukraina ir gatava sniegt jebkādu nepieciešamo palīdzību.

"Esam pateicīgi mūsu Lietuvas sabiedrotajiem par drosmi un to, ka viņi ir kopā ar mums arī visgrūtākajos brīžos," teikts paziņojumā.

Zelenskis norāda uz pārtvērējraķešu trūkumu

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka aizvadītajā naktī "Patriot" pārtvērējraķešu trūkuma dēļ Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt tikai vienu no 27 Krievijas ballistiskajām raķetēm, un aicināja partnerus piešķirt līdzekļus ballistisko raķešu neitralizēšanai.

Krievi uz Ukrainu palaida 35 raķetes, no kurām 27 bija ballistiskās raķetes, kā arī 185 dažāda veida uzbrukuma dronus.

"Galvenais mērķis - Kijiva. Taču tika veikti uzbrukumi arī Dņipropetrovskas, Sumu, Harkivas un Poltavas apgabaliem. Šonakt izdevās notriekt tikai vienu ballistisko raķeti vienkārši tāpēc, ka trūkst raķešu sistēmām "Patriot"," paziņoja Zelenskis.

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