Itālijas klostera arhīvā atrasta sena eliksīra recepte, kas varētu būt saistīta ar populāra dzēriena pirmsākumiem
Itālijas Florences klostera arhīvā atrasta sena eliksīra recepte, kas piesaistījusi vēsturnieku uzmanību ar savu neparasto sastāvu un iespējamo saistību ar kāda pasaulē populāra dzēriena pirmsākumiem. Dokumentā aprakstītais "Elixir vinoso ricostituente" 19. gadsimtā tika uzskatīts par toniku, kas palīdzēja mazināt fizisku un garīgu nogurumu.
Florences vēsturiskās Sanmarko aptiekas arhīvā atrasta 19. gadsimta vidus recepte dzērienam "Elixir vinoso ricostituente", kura sastāvdaļas sakrīt ar "French Wine Coca" — ārstniecisku dzērienu, kas tiek uzskatīts par vienu no mūsdienu "Coca-Cola" priekštečiem.
Sanmarko klostera arhīvā atrastajā dokumentā aprakstīts eliksīrs, kas esot bijis paredzēts fiziska un garīga noguruma mazināšanai, kā arī nespēka gadījumos, ko izraisījis vecums vai piepūle.
Recepti atrada Sanmarko klostera rektors tēvs Manuels Russo.
"Pārskatot mūsu arhīvu, nejauši uzgāju vecu šī eliksīra reklāmu. Sāku padziļināti pētīt klosterī glabātos dokumentus un atklāju, ka tas bija viens no pieprasītākajiem produktiem brāļu aptiekā," viņš sacīja izdevumam "Toscana Oggi".
Receptes sastāvs un vēsture
Vislielāko interesi raisa eliksīra sastāvs — 30 grami kolas riekstu un 10 grami Bolīvijas kokas lapu, kas tika ielikti litrā alkoholiska maisījuma.
Tā ir tā pati kombinācija, kas veidoja pamatu ārstnieciskajam dzērienam, kuru 1886. gadā amerikāņu farmaceits Džons Stits Pembertons esot izmantojis, lai radītu savu "French Wine Coca" — mūsdienu "Coca-Cola" priekšteci.
Galvenā atšķirība bija alkohola neesamība amerikāņu dzērienā, jo ASV tajā laikā bija spēkā prohibīcija (sausais likums). Pembertons alkoholu aizstāja ar gāzētu ūdeni un sīrupu.
Pēc tēva Russo teiktā, recepte datējama ar 18. gadsimtu, taču visplašāko izplatību tā ieguva 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Laikā, kad Florence no 1865. līdz 1871. gadam bija Itālijas galvaspilsēta, ierēdņi un biroju darbinieki pārtraukumos nereti iegriezās Sanmarko klosterī, lai baudītu šo toniku.
Pēc klostera rektora domām, šis stāsts, ko apliecina recepte, dažas oriģinālās etiķetes un tukšas pudeles, liecina par dominikāņu mūku attīstīto farmācijas tradīciju.
Tomēr nav nekādu pierādījumu, ka Florences eliksīrs būtu tieši saistīts ar amerikāņu dzēriena izveidi. Paliek tikai iespējamā līdzība un virkne sakritību, kas rosina ziņkāri par viena no pasaulē slavenākā dzēriena vēsturi.
"Coca-Cola" izcelsmes noslēpums
Florence nav vienīgā vieta, kur atrasta recepte, kas līdzinās slavenā ASV dzēriena sastāvam.
Spānijas Valensijas kopienas mazpilsētā Aielo de Malferit arī 19. gadsimtā tika ražots līdzīgs sīrups ar nosaukumu "Nuez de Cola Coca", un tas tiek izgatavots vēl šodien.
Sākotnēji dzēriens saucās "Anis Celestial", un to ražoja "Aielo Liquor Factory", kuru 1880. gadā dibināja trīs draugi — Bautista Aparisi, Rikardo Sanss un Enrike Ortiss.
Ar saviem liķieriem uzņēmuma īpašnieki ieguva vairākas godalgas un piedalījās starptautiskās izstādēs, tostarp 1889. gada Parīzes pasaules izstādē un dzērienu konkursā Filadelfijā 1885. gadā — gadu pirms oficiālās "Coca-Cola" radīšanas.
"Aparisi bieži ceļoja uz ASV, lai atvērtu jaunus tirgus. Tajos gados vīnogulājus iznīcināja slimība, un viņš atveda izturīgāku — amerikāņu — vīnogulāju šķirni, ko mēs joprojām izmantojam. Savukārt viņš uz ASV aizveda "Nuez de Cola Coca" pudeles," BBC sacīja rūpnīcas pašreizējais īpašnieks Huans Huans Miko.
Tomēr nav pierādījumu par tiešu saikni starp Aparisi un Ameriku. Zināms vien tas, ka nākamajā gadā farmaceits Džons Stits Pembertons radīja "French Wine Coca", kas vēlāk kļuva par "Coca-Cola" un guva milzīgus panākumus vispirms ASV, bet pēc tam visā pasaulē.
Tikmēr Aielo dzērienu rūpnīca mainīja īpašniekus un pēc Spānijas pilsoņu kara tika nacionalizēta. 1953. gadā tā atkal nonāca saskarē ar ASV uzņēmumu — kad "Coca-Cola" ienāca Spānijas tirgū, tā konstatēja, ka līdzīgs dzēriens traucē tās izaugsmei, un iegādājās tā patentu.
"Nuez de Cola Coca" joprojām tiek ražots alkoholiskajā versijā, un Aielo de Malferit iedzīvotājiem joprojām paliek jautājums: vai tiešām "Coca-Cola" izcelsme varētu būt meklējama nelielā Spānijas pilsētiņā Valensijas provincē?