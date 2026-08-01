Ziemeļkoreja: NATO degvielas infrastruktūras plāns liecinot par gatavošanos karam
Ziemeļkoreja sestdien apsūdzēja NATO gatavošanos karam, paplašinot militārās degvielas infrastruktūru Eiropā. Phenjana apgalvo, ka alianses plāni liecina par tās kļūšanu par agresīvāku militāro bloku.
Ziemeļkorejas valsts medijs KCNA publicētā komentārā kritizēja NATO Degvielas piegādes ķēdes spēju programmas plānu (Fuel Supply Chain Capability Programme Plan). Tajā apgalvots, ka plāns paredzot aptuveni 10 000 kilometru garas degvielas tīkla sistēmas Rietumeiropā sasaisti ar jaunākajām alianses dalībvalstīm Austrumeiropā un Ziemeļeiropā, vēsta "Reuters".
KCNA komentārā netika sniegti pierādījumi apgalvojumam, ka šis projekts būtu paredzēts iespējamu konfliktu atbalstam ārpus Eiropas.
NATO norādījusi, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā alianse stiprina atturēšanas un aizsardzības spējas.
Ziemeļkoreja iepriekš vairākkārt kritizējusi militāro sadarbību starp ASV, Dienvidkoreju un citām valstīm, tostarp NATO dalībvalstīm.
Tikmēr Ziemeļkoreja un Krievija kopš 2024. gada jūnijā noslēgtā visaptverošās stratēģiskās partnerības līguma, kas paredz arī savstarpējas aizsardzības saistības, ir ievērojami padziļinājušas militāro sadarbību.
Tiek lēsts, ka 2024. gadā Ziemeļkoreja uz Krievijas Kurskas apgabalu nosūtīja aptuveni 14 000 karavīru, lai palīdzētu Krievijas spēkiem atvairīt Ukrainas spēku iebrukumu šajā reģionā.