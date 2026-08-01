Tramps: ASV vēl nav piekritušas, ka Ukraina ražotu "Patriot" raķetes
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Vašingtona vēl nav piekritusi ļaut Ukrainai ražot "Patriot" pārtvērējraķetes, taču sarunas par šo jautājumu turpinās. Viņš uzsvēra, ka ASV jābūt ļoti piesardzīgām, daloties ar augsto tehnoloģiju ieroču ražošanas iespējām.
Tramps šomēnes tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Turcijā bija paziņojis, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci "Patriot" raķešu pārtvērēju ražošanai, lai palīdzētu aizsargāties pret Krievijas uzbrukumiem. Tomēr kopš tā laika viņš no šī solījuma daļēji atkāpies, lai gan šonedēļ Zelenskis viesojās Baltajā namā, vēsta "Reuters"
Atbildot uz jautājumiem par "Patriot" sistēmām valdības sēdes laikā Kempdeividā piektdien, Tramps uzsvēra bažas par ASV modernāko ieroču tehnoloģiju nodošanu.
"Tas ir liels solis," sacīja Tramps.
Viņš norādīja, ka Zelenskis vēloties iegūt gan "Patriot", gan "Tomahawk" raķetes.
"Viena ir uzbrukuma, otra — aizsardzības sistēma. Jums jābūt ļoti apdomīgiem un ļoti uzmanīgiem. Mēs tam vēl neesam piekrituši. Mēs par to runājam, bet ir grūti nodot šāda veida tehnoloģijas," sacīja ASV prezidents.
Tramps piebilda, ka pastāv risks, ka valstis, kurām tiek nodotas šādas tehnoloģijas, nākotnē tās varētu izmantot pret ASV.
Krievijai pastiprinot gaisa uzbrukumus Ukrainai, Kijivai regulāri trūkst "Patriot" raķešu, kas joprojām ir vienīgā Ukrainas arsenālā esošā sistēma, kas spēj efektīvi pārtvert ballistiskās raķetes.
Ukraina jau ilgstoši cenšas panākt kopīgas ražošanas vienošanos par "Patriot PAC-3" pārtvērējraķetēm, lai tās varētu izgatavot arī savā teritorijā.
Trampa iepriekšējais solījums piešķirt licenci šādai ražošanai daudziem bija pārsteigums. Kopš tā laika Ukrainas amatpersonas tiekas ar ASV Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem un aizsardzības industrijas uzņēmumiem, lai izstrādātu konkrētākas vienošanās detaļas.
Šīs sarunas turpinās. Ukrainas vēstniece ASV Olha Stefanišina ceturtdien paziņoja, ka ir pārliecināta — uzņēmums "Lockheed Martin", kas ražo PAC-3 raķetes, ir pilnībā apņēmies padziļināt sadarbību ar Ukrainu.
"Lockheed Martin" vadība otrdien tikās ar Zelenski, un uzņēmums tuvākajā laikā plāno nosūtīt savus pārstāvjus uz Ukrainu, norādīja vēstniece.
Krievija ir pastiprinājusi ballistisko raķešu uzbrukumus Ukrainai, un tikai amerikāņu sistēmas "Patriot" spēj tās notriekt.