Ūdeni zaudējošā Donava liek Ungārijai slēgt AES
Ungārijas vienīgā atomelektrostacija nākamnedēļ tiks slēgta sakarā ar zemo ūdens līmeni Donavas upē, piektdien paziņoja premjerministrs Pēters Maģars.
Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no Budapeštas, nodrošina aptuveni 40% no Ungārijas ikgadējās elektroenerģijas ražošanas. Stacijas operators, kuras četri padomju laiku reaktori tiek dzesēti ar ūdeni no Donavas, iepriekš brīdināja, ka slēgšana ir neizbēgama.
"Saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem tas varētu notikt otrdien vai trešdien," Maģars teica preses konferencē pie spēkstacijas, kas pēdējās dienās jau ir samazinājusi jaudu.
Rumānija jau ir slēgusi vienu no saviem kodolreaktoriem tā paša iemesla dēļ un ir paziņojusi, ka slēgs arī otro.
Donavā, kas no Švarcvaldes kalniem Vācijā tek caur 10 valstīm uz Melno jūru, ūdens vietām ir krities līdz rekordzemiem līmeņiem ieilguša lietus trūkuma un secīgu karstuma viļņu dēļ kopš maija.
Ungārijas valdība ir aicinājusi uzņēmumus patērēt mazāk elektroenerģijas, aizliegusi ugunskurus brīvā dabā un uzdevusi izslēgt dekoratīvo apgaismojumu uz valsts ēkām, lai taupītu enerģiju.