Uzdāvināja slepkavam šauteni: ASV skolā slaktiņu sarīkojušā pusaudža Kolta Greja tēvs saņem sodu
ASV Džordžijas štatā vidusskolā slaktiņu sarīkojušā pusaudža Kolta Greja tēvam Kolinam piespriests 15 gadu ieslodzījums par viņa darbībām, kas veicināja traģēdiju. 55 gadus vecais Kolins Grejs martā tika atzīts par vainīgu izvirzītajās apsūdzībās.
2024. gada 4. septembrī tobrīd 14 gadus vecais Kolts Grejs Apalaču vidusskolā pie Vinderas pilsētas sašāva 11 cilvēkus, nošaujot divus 14 gadus vecus skolniekus un divus skolotājus, sarīkojot asiņaināko apšaudi skolā štata vēsturē. Baisu pieskaņu apšaudei piešķīra slepkavas vārds. Kā zināms, Semjuels Kolts (1814-1862) radīja leģendāros revolverus “Colt”, bet viņa 1855. gadā dibinātā kompānija “Colt's Manufacturing Company” 1959. gadā no “ArmaLite” ieguva “AR-15” patentu.
Viņa tēvs 2023. gada Ziemassvētkos savam dēlam bija uzdāvinājis AR tipa šauteni, lai gan zēns jau pirms septiņiem mēnešiem bija nopratināts policijā saistībā ar tiešsaistē paustajiem draudiem sarīkot apšaudi skolā. Prokurori apgalvoja, ka tēvs ignorējis vairākas brīdinājuma pazīmes, tostarp kladi, kurā bija aprakstīts, kā viņa dēls plāno nogalināt skolēnus un skolotājus. Tiesas dokumenti liecina, ka Kolins Grejs savam dēlam nopircis ne tikai šauteni, bet arī munīciju, optisko tēmēkli un citus šaušanas piederumus.
Apsūdzība uzsvēra, ka Kolins Grejs bija “tieši tas cilvēks, kurš varēja novērst” šo apšaudi.
Kolina Greja gadījums ir trešā reize, kad kāds ASV vecāks ticis saukts pie kriminālatbildības par sava bērna sarīkoto slaktiņu.
Džordžijas štata Berova apgabaltiesas tiesnesis Nikolass Primms ceturtdien pasludināja spriedumu, piespriežot apsūdzētajam 15 gadu ieslodzījumu par katru otrās pakāpes slepkavības notiesājošo spriedumu un 10 gadus par katru netīšas nonāvēšanas notiesājošo spriedumu. Visi piespriestie termiņi būs jāizcieš vienlaikus.
Džordžijas štata prokuratūra bija pieprasījusi maksimālo sodu 80 gadus cietumā, savukārt aizstāvība lūdza tiesnesim piespriest vieglāku sodu — 10 gadus. Zīmīgi, ka tieši Primms pasludināja spriedumu arī Kolina Greja dēlam.
Atzīstot, ka ne jau Kolins Grejs nospieda šautenes gaili, Primms uzsvēra, ka viņš neizpildīja savus vecāka pienākumus. “Brīdinājuma gaismas mirgoja aizvien spilgtāk un spilgtāk… bet jūs neizdarījāt visvienkāršākās lietas, lai to novērstu,” viņš sacīja.
“Neizskatās, ka pastrādātais jūs mocītu, drīzāk šķiet, ka jūs jūtat gandarījumu, sekojot par saviem elkiem padarīto slepkavu pēdās. Jūs negrauž sirdsapziņa. Jūs lepojaties ar sevi,” pasludinot spriedumu, paziņoja tiesnesis.
Pēc uzbrukuma izmeklētāji Kolta Greja guļamistabā atrada piemiņas stūrīti, kas bija veltīts Nikolasam Krusam, kurš 2018. gada 14. februārī savā bijušajā vidusskolā Floridas štata Pārklendā nošāva 17 cilvēkus, tostarp 14 skolniekus, un ievainoja vēl 17. 2022. gada novembrī viņam piesprieda mūža ieslodzījumu bez pirmstermiņa atbrīvošanas iespējas. Berova apgabala prokuratūras izmeklētāja tiesā liecināja, ka Greja telefonā bija saglabātas vairāk nekā 2000 Krusa fotogrāfiju, bet citas bija izdrukātas un piestiprinātas pie viņa guļamistabas sienas. Viņa paziņoja, ka Grejs ar savu skolasbiedru apšaušanu “cerēja iegūt sava veida bēdīgu slavu”.
Uz mūžu ietupinot Koltu Greju cietumā Primms uzsvēra, ka bargā sprieduma pasludināšana pusaudzim nerada nekādu prieku, tas tikai atvieglo traumu dziedēšanu. “Nogalinātie vairs neatgriezīsies dzīvē, ievainotie neaizmirsīs savas brūces, un 16 gadus vecs zēns visu atlikušo mūžu pavadīs cietumā, kur arī nomirs,” viņš sacīja.
Izmeklētāji tiesā bija norādījuši, ka Grejs bija apsēsts ar pasauli šokējušajiem Kolumbainas un Sendihukas slaktiņiem. Jāatgādina, ka 1999. gada 20. aprīlī Kolorādo štata Kolumbainas vidusskolā 18 gadus vecais Ēriks Hariss un 17 gadus vecais Dilans Klebolds, šādi “atzīmējot” nacistiskās Vācijas fīrera Ādolfa Hitlera dzimšanas dienu, nošāva 13 skolniekus un vienu skolotāju, kā arī ievainoja 23 cilvēkus, pastrādājot tobrīd visasiņaināko slaktiņu skolā ASV vēsturē. Abi pusaudži pēc tam nošāvās. Savukārt 2012. gada 14. decembrī Konektikutas štata Sendihukas pamatskolā 20 gadus vecais psihiski slimais Adams Lanza nošāva 20 bērnus vecumā no sešiem līdz septiņiem gadiem, kā arī sešus personāla darbiniekus, pirms tam nošaujot savu māti. Arī viņš nozieguma vietā izdarīja pašnāvību. Šis šaušalīgais noziegums gan netraucēja dažiem bēdīgi slavenajiem sazvērestību teoriju propagandistiem apgalvot, ka viss notikušais bijusi toreizējā ASV prezidenta Baraka Obamas administrācijas operācija, lai panāktu stingrākus šaujamieroču kontroles likumus, bet tādi kā Alekss Džonss vispār atļāvās apgalvot, ka notikušais bijusi iestudēta izrāde ar aktieriem.
Sendihukas traģēdija ir otrā briesmīgākā masu apšaude ASV izglītības iestādē. Līdz šim asiņainākais slaktiņš mācību iestādē mūsdienu ASV vēsturē notika 2007. gada 16. aprīlī, kad 23 gadus vecais korejietis Čo Sun Hui nošāva 32 un ievainoja 17 cilvēkus Virdžīnijas politehniskajā institūtā un štata universitātē, pēc tam nošaujoties. Tobrīd tas bija arī asiņainākais slaktiņš ASV vēsturē, taču vēlāk to pārspēja 64 gadus vecais Stīvens Pedoks, kurš 2017. gada 1. oktobrī no Lasvegasas “Mandalay Bay” viesnīcas 32. stāva numura šāva pa mūzikas festivāla apmeklētājiem, nogalinot 60 cilvēkus un ievainoja vismaz 413. Pēc tam viņš izdarīja pašnāvību. Viņa nozieguma motīvs joprojām nav noskaidrots.