Pēc Āfrikas migrantu lavīnas Itālija radikāli vēršas pret Spāniju
Itālija sakarā ar migrantu krīzi Seutā uz laiku apturējusi Šengenas līguma darbību ar Spāniju, piektdien paziņoja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni, nosaucot šo pasākumu par neizbēgamu.
"Šengenas līguma ar Spāniju pagaidu apturēšana ir nepieciešams lēmums, lai aizsargātu mūsu pilsoņu drošību un Eiropas robežas," platformā "X" raksta Tajāni.
Itālijas Iekšlietu ministrija apstiprināja aģentūrai AFP, ka Itālija ir slēgusi jūras un gaisa robežpunktus ar Spāniju, taču norādīja, ka tas neietekmēs Spānijas un Eiropas pilsoņu ceļošanu uz Itāliju.
Ministrijas preses pārstāvis arī norādīja, ka pēc apspriedēm ar Franciju abas valstis pastiprinās jau esošās sauszemes robežkontroles.
Tajāni sacīja, ka pagaidu pasākums ir paredzēts līgumos un šodien kļuvis neizbēgams.
Viņš nosauca migrantu krīzi Seutā par kopīgu atbildību bloka ietvaros un teica, ka ES dalībvalstīm ir jāstrādā kopā, lai novērstu nekontrolētu migrantu plūsmu iekļūšanu ES teritorijā.
Iekšlietu ministrija paziņoja, ka pārbaudes gaisa un jūras robežpunktos ar Spāniju būs mērķtiecīgas un attieksies tikai uz trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas no Spānijas.
Pasākums paliks spēkā vienu mēnesi, sākot no sestdienas, paziņoja ministrija.
Ceturtdien Tajāni aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā pēc tūkstošiem cilvēku ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā no Marokas.
Pēdējo 24 stundu laikā Seutā, pilsētā ar 80 000 iedzīvotāju, no Marokas ieradušies 60 000 nelegālo imigrantu, pavēstīja Seutas prezidents Huans Hesuss Vivass.
Robežas šķērsošanas gaitā dzīvību zaudējuši 34 imigranti.
No Marokas Seutā robežpārkāpēji mēģinājuši nokļūt gan peldus, gan laužoties cauri robežas žogam.
Spānijas Iekšlietu ministrija piektdien pavēstīja, ka līdz plkst. 18 no Seutas atpakaļ Marokā atgriezušies 48 000 imigrantu.