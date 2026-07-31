Spānijas migrantu krīzi Tramps izmanto vēlēšanu aģitācijai: tā būs arī pie mums, ja ievēlēsiet nepareizos!
Nelegālās imigrācijas krīze, kas pēdējās dienās izvērsusies Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, ir brīdinājums ASV, piektdien pauda Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps.
"Tas ir briesmīgi. Atcerieties šo attēlu. Tādi būsim mēs pēc trim gadiem, ja pie varas nonāks nepareizā puse," prezidenta vārdus citē telekanāls "Fox News". "Ja pie varas nonāks demokrāti, jums nebūs ļoti laba dzīve." Baltā nama vēstījums bija skaidri vērsts uz to, lai izveidotu saikni starp situāciju Seutā un Trampa centieniem imigrācijas ierobežošanas labā.
Aptaujas liecina, ka Trampa atbalsts ir noslīdējis līdz aptuveni 30%, un demokrāti cer novembra vidustermiņa vēlēšanās uzvarēt vismaz Pārstāvju palātā, tāpēc Seutas krīze sniedz republikāņiem iespēju atgriezties pie viena no saviem politikas iecienītākajiem punktiem. Vidustermiņa vēlēšanas ASV paredzētas 3. novembrī.
Trampa uzvaru 2024. gada vēlēšanās cita starpā sekmēja vēlētāju bažas par nekontrolētu migrāciju uz ASV un Meksikas robežas, kā arī Trampa brīdinājumi par migrantiem, kas ierodas, lai nogalinātu amerikāņus un pat apēstu viņu mājdzīvniekus.
🚨 "They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there." - Former President Trump about Illegal Immigrants"#Trump #Kamala #Harris #Presidential #Election pic.twitter.com/fsTIVhvw52— T R U T H P O L E (@Truthpole) September 11, 2024
Trampa viceprezidents Džeimss Deivids Venss piektdien sociālajā tīklā "X" publicēja kadrus, kuros redzams, kā nelegālo imigrantu masas gāžas Spānijas Seutā. Šie notikumi ir liecība "radikālo kreiso globālistu politikai, kas ir ļāvusi notikt iebrukumam Rietumos," pauda Venss. "Šie attēli no Spānijas ir bēdīgs atgādinājums par masveida migrācijas sekām," piebilda viceprezidents.
Thank God @POTUS was elected and our country’s border no longer looks like this.— JD Vance (@JDVance) July 31, 2026
These images out of Spain are an unfortunate reminder of the consequences of mass migration and the radical left-wing globalist policies that have enabled the Invasion of the West.@BillMelugin_:… pic.twitter.com/b67fR3SEof
Aizvadītajā naktī tūkstošiem nelegālo imigrantu turpināja no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, pavēstīja varasiestādes.
Pēdējo 24 stundu laikā Seutā, pilsētā ar 80 000 iedzīvotāju, no Marokas ieradušies 60 000 nelegālo imigrantu, pavēstīja Seutas prezidents Huans Hesuss Vivass.
Robežas šķērsošanas gaitā dzīvību zaudējuši 34 imigranti.
No Marokas Seutā robežpārkāpēji mēģinājuši nokļūt gan peldus, gan laužoties cauri robežas žogam.