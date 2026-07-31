Liktenīgajā brīdī pistole neizšāva. Atklātas šokējošas detaļas par atentāta mēģinājumu pret "Hartija" komandieri
Ukrainas tiesībsargi aizturējuši vīrieti, kuru tur aizdomās par mēģinājumu uzbrukt Nacionālās gvardes brigādes "Hartija" komandierim Ihoram Oboļenskim pēc Krievijas specdienestu norādījumiem, kas bija uzdevušies par Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pārstāvjiem.
Krievijas specdienesti, izliekoties par SBU darbiniekiem, attālināti esot savervējuši Harkivas iedzīvotāju, lai viņš veiktu uzbrukumu "Hartija" komandierim Ihoram Oboļenskim. Uzbrukuma mēģinājumu izdevies novērst, bet tā iespējamais izpildītājs ir aizturēts, vēsta "Ukrainska pravda", atsaucoties uz informētiem avotiem tiesībsargājošajās iestādēs.
Pēc izdevuma avotu teiktā, 31. jūlijā pie kāda frizētavas salona Harkivā tika aizturēts 69 gadus vecs vietējais iedzīvotājs, kurš esot gatavojies uzbrukumam Oboļenskim.
Aizdomās turamais piegājis komandierim no mugurpuses un mēģinājis izmantot ieroci, taču pistole neesot nostrādājusi. Pēc tam vīrietis tika aizturēts. Pārmeklēšanas laikā pie viņa tika atrasta Makarova pistole un munīcija.
Saskaņā ar izmeklētāju versiju, vīrieti attālināti savervējuši Krievijas specdienestu pārstāvji, kuri uzdevušies par SBU darbiniekiem. Viņi esot pārliecinājuši Harkivas iedzīvotāju, ka Oboļenskis it kā esot "nodevējs".
Kā "pierādījums" viņam tika nosūtīts ar mākslīgā intelekta palīdzību radīts attēls, kurā Oboļenskis attēlots uz Kremļa fona ar Krievijas simboliku rotātā t-kreklā.
Aizturētais paziņoja, ka pistoli viņam Harkivā nodevis kāds nepazīstams vīrietis pēc viņa "kuratora" norādījuma.
Pašlaik tiesībsargi noskaidro ieroča nodevēja identitāti, analizē videonovērošanas kameru ierakstus, pārbauda iespējamos līdzdalībniekus un skaidro, vai nav noplūdusi informācija par karavīra pārvietošanās maršrutiem.
Krievijas specdienesti, izliekoties par SBU darbiniekiem, attālināti esot savervējuši Harkivas iedzīvotāju, lai viņš veiktu uzbrukumu "Hartija" komandierim Ihoram Oboļenskim. Uzbrukuma mēģinājumu izdevies novērst, bet tā iespējamais izpildītājs ir aizturēts, vēsta "Ukrainska pravda", atsaucoties uz informētiem avotiem tiesībsargājošajās iestādēs.
Pēc izdevuma avotu teiktā, 31. jūlijā pie kāda frizētavas salona Harkivā tika aizturēts 69 gadus vecs vietējais iedzīvotājs, kurš esot gatavojies uzbrukumam Oboļenskim.
Aizdomās turamais piegājis komandierim no mugurpuses un mēģinājis izmantot ieroci, taču pistole neesot nostrādājusi. Pēc tam vīrietis tika aizturēts. Pārmeklēšanas laikā pie viņa atrasts Makarova pistole un munīcija.
Saskaņā ar izmeklētāju versiju, vīrieti attālināti savervējuši Krievijas specdienestu pārstāvji, kuri uzdevušies par SBU darbiniekiem. Viņi esot pārliecinājuši Harkivas iedzīvotāju, ka Oboļenskis it kā esot "nodevējs".
Kā "pierādījumu" viņam nosūtīts ar mākslīgā intelekta palīdzību radīts attēls, kurā Oboļenskis attēlots uz Kremļa fona ar Krievijas simboliku rotātā T kreklā.
Pēc aizturētā teiktā, pistoli viņam Harkivā nodevis kāds nepazīstams vīrietis pēc viņa "kuratora" norādījuma.
Pašlaik tiesībsargi noskaidro ieroča nodevēja identitāti, analizē videonovērošanas kameru ierakstus, pārbauda iespējamos līdzdalībniekus un skaidro, vai nav noplūdusi informācija par karavīra pārvietošanās maršrutiem.
Par notikušo sākts kriminālprocess.