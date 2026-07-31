Ukrainā noticis atentāta mēģinājums pret "Hartija" komandieri Oboļenski
Foto: Ekrānuzņēmums
Ihors Oboļenskis komandē vienu no efektīvākajām Ukrainas aizsardzības spēku vienībām.
Pasaulē

Ukrainā noticis atentāta mēģinājums pret "Hartija" komandieri Oboļenski

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka noticis mēģinājums nogalināt Ukrainas Nacionālās gvardes 2. korpusa "Hartija" komandieri pulkvedi Ihoru Oboļenski.

Ukrainā noticis atentāta mēģinājums pret "Hartija"...

Šodien, 31. jūlijā, noticis uzbrukuma mēģinājums pret Ukrainas varoni un komandieri vienā no efektīvākajām Ukrainas aizsardzības spēku vienībām. Par to paziņoja Ukrainas prezidents.

Plašāka informācija pagaidām netiek atklāta. Zināms, ka atentāta mēģinājums nav izdevies. Nav ziņu, vai Oboļenskis uzbrukumā cietis, taču Zelenskis norādīja, ka jau ir runājis ar komandieri.

Persona, kura uzbruka pulkvedim, kā arī tās līdzdalībnieks ir aizturēti. Izmeklēšanu veic Ukrainas Drošības dienests (SBU).

Par jaunāko informāciju Zelenskim ziņojis jaunais SBU vadītājs Oleksandrs Poklads.

"Uz šo mēģinājumu vērst triecienu pret Ukrainu un Ukrainas komandieri mēs noteikti atbildēsim. Pateicos Ihoram par dienestu un novēlēju vēl spēcīgāk sist okupantus," sacīja Zelenskis.

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