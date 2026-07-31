Ukrainā noticis atentāta mēģinājums pret "Hartija" komandieri Oboļenski
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka noticis mēģinājums nogalināt Ukrainas Nacionālās gvardes 2. korpusa "Hartija" komandieri pulkvedi Ihoru Oboļenski.
Šodien, 31. jūlijā, noticis uzbrukuma mēģinājums pret Ukrainas varoni un komandieri vienā no efektīvākajām Ukrainas aizsardzības spēku vienībām. Par to paziņoja Ukrainas prezidents.
Plašāka informācija pagaidām netiek atklāta. Zināms, ka atentāta mēģinājums nav izdevies. Nav ziņu, vai Oboļenskis uzbrukumā cietis, taču Zelenskis norādīja, ka jau ir runājis ar komandieri.
Persona, kura uzbruka pulkvedim, kā arī tās līdzdalībnieks ir aizturēti. Izmeklēšanu veic Ukrainas Drošības dienests (SBU).
Par jaunāko informāciju Zelenskim ziņojis jaunais SBU vadītājs Oleksandrs Poklads.
I spoke with Ihor Obolenskyi, Commander of the Khartiia Brigade. There was an assassination attempt against Ihor today – the attacker and his accomplice have been detained. The necessary procedural measures are underway. I received a report from Oleksandr Poklad on this. We will…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2026
"Uz šo mēģinājumu vērst triecienu pret Ukrainu un Ukrainas komandieri mēs noteikti atbildēsim. Pateicos Ihoram par dienestu un novēlēju vēl spēcīgāk sist okupantus," sacīja Zelenskis.