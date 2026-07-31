Polija apstiprina, ka tās teritorijā nogāzusies un eksplodējusi krievu raķete
Foto: ZUMAPRESS.com
Pasaulē

Polija apstiprina, ka tās teritorijā nogāzusies un eksplodējusi krievu raķete

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Polijas amatpersonas piektdien apstiprināja, ka raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja valsts austrumu daļā, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tās ielidošana Polijas teritorijā notika Krievijas plašā raķešu un dronu uzbrukuma laikā Ukrainai.

Polija apstiprina, ka tās teritorijā nogāzusies un...

Raķetes atlūzu izpētē konstatēts, ka tā bija Krievijas spārnotā raķete H-101, kas izgatavota 2026. gada otrajā ceturksnī vienā no rūpnīcām Maskavas apgabalā, Ļubļinā paziņoja apgabala prokuratūras pārstāvis Marcins Kozaks.

Polijas varasiestādes pagaidām nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija, sacīja Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks, norādot, ka izmeklēšana turpinās.

Saskaņā ar Polijas puses informāciju incidents notika apmēram plkst. 3 naktī.

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