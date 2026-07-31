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Polija apstiprina, ka tās teritorijā nogāzusies un eksplodējusi krievu raķete
Polijas amatpersonas piektdien apstiprināja, ka raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja valsts austrumu daļā, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tās ielidošana Polijas teritorijā notika Krievijas plašā raķešu un dronu uzbrukuma laikā Ukrainai.
Raķetes atlūzu izpētē konstatēts, ka tā bija Krievijas spārnotā raķete H-101, kas izgatavota 2026. gada otrajā ceturksnī vienā no rūpnīcām Maskavas apgabalā, Ļubļinā paziņoja apgabala prokuratūras pārstāvis Marcins Kozaks.
Polijas varasiestādes pagaidām nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija, sacīja Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks, norādot, ka izmeklēšana turpinās.