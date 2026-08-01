Maskava humanitārās krīzes laikā apsver radikālus soļus attiecībā uz Krimu
Krimas sociālās krīzes apstākļos Kremlis varētu meklēt atbildīgos par pieaugošajām problēmām pussalā, apgalvo Ukrainas partizānu kustība "Atesh".
Ukrainas partizānu kustība "Atesh" apgalvo, ka pieaugošo sociālo problēmu dēļ okupētajā Krimā Kremlis esot pieņēmis lēmumu atstādināt Krievijas iecelto pussalas vadītāju Sergeju Aksjonovu.
Pēc kustības sniegtās informācijas, personāla izmaiņas varētu notikt uzreiz pēc septembrī gaidāmajām "vēlēšanām". "Atesh" atsaucas uz saviem avotiem Krievijas okupācijas administrācijā un apgalvo, ka Maskava vēloties uzvelt Aksjonovam atbildību par pieaugošajām sociālajām problēmām un traucējumiem reģiona apgādē.
Partizānu kustība norāda, ka šādi Kremlis cer mazināt sabiedrības neapmierinātību saistībā ar pēdējā laikā saasinājušos situāciju.
"Atesh" arī apgalvo, ka, baidoties no atstādināšanas, Aksjonovs pastiprinājis publisko aktivitāti, rīkojot stingras sanāksmes un demonstrējot kontroli pār saviem padotajiem.
Pēc partizānu kustības informācijas, starp iespējamiem Aksjonova pēctečiem tiekot apsvērts Krievijas kontrolē esošais Krimas "iekšlietu ministrs" Aleksejs Dmitrijevs.
Vēl viens variants esot kāda Krievijas militārpersonas iecelšana amatā programmas "Laiks varoņiem" ("Vremja gerojev") ietvaros, kas paredz kara dalībnieku virzīšanu vadošos amatos.