Krievija pirmo reizi uzbrukusi ASV uzņēmuma objektam Ukrainā: Kijivā iznīcināta dronu ražotne
Krievijas raķetes triecienā Kijivā iznīcināta ASV uzņēmuma "Terminal Autonomy" ražotne, kas izstrādāja un ražoja dronus.
Krievijas okupācijas spēki pagājušās nedēļas 24. jūlija uzbrukumā Kijivai iznīcinājuši uzņēmuma "Terminal Autonomy" ražošanas objektu. Uzņēmums ir reģistrēts ASV Delavēras štatā, vēsta "The Guardian", norādot, ka tas, iespējams, ir pirmais gadījums, kad Krievijas uzbrukumā Ukrainā cietis ASV uzņēmuma objekts.
Avots, kas ir pazīstams ar uzņēmuma darbību, laikrakstam sacīja, ka objektā tika ražoti augstas precizitātes tālas darbības bezpilota lidaparāti. Tie bija aprīkoti ar vadības sistēmām, kas ļāva saglabāt efektivitāti arī Krievijas elektroniskās karadarbības (REB) līdzekļu radītu traucējumu apstākļos.
Kā norāda "The Guardian", uzņēmuma nosaukums "Terminal Autonomy" saistīts ar tehnoloģijas darbības principu — drona lidojuma beigu posmā vadību pārņem autonomā sistēma, tostarp mākslīgā intelekta risinājumi, pēc tam, kad pretinieks ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem traucē radiosakarus vai mobilo sakaru tīklus.
Saskaņā ar informāciju uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē "Terminal Autonomy" izstrādā ar mākslīgo intelektu aprīkotus klejojošos munīcijas līdzekļus, kā arī augstas precizitātes ieroču sistēmas, kas jau tiek izmantotas pret mērķiem frontes līnijā.
Krievijas uzbrukumā cietušajā rūpnīcā tika ražoti "AQ-400 Scythe" un "AQ-100 Bayonet" bezpilota lidaparāti.
Uzņēmuma pārstāvji "The Guardian" vēl nav snieguši komentārus par uzbrukuma sekām. Arī Ukrainas Aizsardzības ministrija šo informāciju nebija komentējusi.