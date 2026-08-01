Maroka komentējusi masveida migrantu plūsmu uz Seutu un norādījusi uz iespējamiem vaininiekiem
Pēc tūkstošiem cilvēku mēģinājuma nokļūt Spānijas eksklāvā Seutā Maroka nākusi klajā ar skaidrojumu par notikušo, kamēr abu valstu varasiestādes cenšas kontrolēt strauji saasinājušos situāciju uz robežas.
Tiešsaistē izplatītajos video redzams, ka robežas šķērsošanas mēģinājumos piedalījušies simtiem sieviešu, vīriešu, nepilngadīgo un bērnu.
Maroka nesenos masveida mēģinājumus nokļūt Spānijas eksklāvā Seutā skaidrojusi ar noziedzīgu tīklu darbību, uzsverot, ka šie notikumi neatspoguļo Marokas varasiestāžu vēlmi veicināt nelegālu migrāciju.
"Europa Press", citējot diplomātiskos avotus Marokas vēstniecībā Madridē, apgalvoja, ka nesenie mēģinājumi iekļūt Seutā ir saistīti ar noziedzīgām grupām, kas iesaistītas cilvēku tirdzniecībā un migrantu kontrabandā.
Avoti norādīja, ka šie tīkli izmanto neaizsargātu cilvēku situāciju, izplata nepamatotas cerības un pakļauj migrantus nopietniem riskiem.
"Maroka neatbalsta un neveicina savu pilsoņu nelegālu migrāciju," sacīja avoti, piebilstot, ka noziedzīgās organizācijas izmanto cilvēku ievainojamību un apdraud viņu dzīvību un drošību.
Šie izteikumi izskanējuši laikā, kad vairākas dienas turpinās pastiprināti mēģinājumi šķērsot Seutas robežu. Tajos piedalījušies dažāda vecuma cilvēki — sievietes, vīrieši, nepilngadīgie un bērni. Daļa mēģinājuši sasniegt Spānijas teritoriju, peldot pa jūru vai izmantojot citus maršrutus.
Sociālajos tīklos publicētajos video redzamas migrantu grupas ūdenī, tostarp cilvēki, kuri naktī peld Seutas virzienā. Citos ierakstos redzams, kā cilvēki svin pēc veiksmīgas nokļūšanas Spānijas teritorijā.
Marokas diplomātiskie avoti norādīja, ka nesenos mēģinājumus varētu būt veicinājusi arī Spānijas Augstākās tiesas nesenā lēmuma izmantošana par jūrā pārtverto personu atgriešanas kārtību.
Maroka uzsvēra, ka tās sadarbība ar Spāniju migrācijas jautājumos joprojām esot "paraugveida" un viena no galvenajām abu valstu stratēģiskās partnerības sastāvdaļām.
Pēc diplomātisko avotu teiktā, šī sadarbība balstās uz savstarpēju uzticēšanos, kopīgu atbildību un ciešu operatīvo koordināciju. Maroka sevi raksturo kā "uzticamu un atbildīgu" Spānijas un Eiropas Savienības stratēģisko partneri migrācijas jautājumos.
Maroka vairākkārt uzsvērusi savu lomu nelegālās migrācijas novēršanā un cīņā pret cilvēku kontrabandas tīkliem.
Saskaņā ar diplomātisko avotu teikto Marokas varasiestādes turpina centienus novērst nelegālu izceļošanu, likvidēt noziedzīgos tīklus un stiprināt sadarbību ar Spānijas un Eiropas iestādēm.
Maroka arī atkārtoti apliecinājusi apņemšanos cieši sadarboties ar Spāniju migrācijas izaicinājumu risināšanā, vienlaikus ievērojot cilvēka cieņu, tiesiskumu un abu valstu kopīgās intereses.
Spānijas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka veiks nepieciešamos pasākumus, lai garantētu iedzīvotāju drošību un aizsargātu valsts robežas neaizskaramību. Tomēr ministrija norādīja, ka valdība nevar izsludināt nacionālu ārkārtas situāciju migrācijas jautājumu dēļ.
Spānijas Civilās gvardes robežapsardzes darbiniekus pārstāvošās asociācijas vadītājs Seutā Rašids Sbihi situāciju raksturoja kā "pilnīgu haosu". Viņš sacīja, ka robežu šķērso tūkstošiem migrantu, un piebilda, ka robeža esot "pilnībā sabrukusi".
Saskaņā ar Spānijas ziņu aģentūras EFE informāciju Maroka un Spānija vienojušās atgriezt Marokā visus migrantus, kuri nelegāli iekļuvuši Spānijas eksklāvā Seutā.