Tramps liek nogaidīt: nav skaidrs, vai Ukraina drīkstēs ražot leģendārās "Patriot" raķetes
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņš neesot pārliecināts, vai Vašingtona atļaus Ukrainai pēc licences ražot pretgaisa aizsardzības raķetes "Patriot".
Šis jautājums, kas ir viena no Kijivas galvenajām prioritātēm, tika apspriests, kad Tramps šonedēļ Baltajā namā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Taču telefonintervijā laikrakstam "Financial Times" Tramps teica, ka viņš šajā jautājumā "nav pārliecināts", piebilstot, ka "mēs to izskatām".
"Tā ir ļoti neparasta ieroču sistēma, un (..) mums jābūt nedaudz piesardzīgiem, kam mēs izsniedzam licenci. Mēs īsti neizsniedzam licences aprīkojumam," "Financial Times" citē Trampa teikto.
Krievija ir pastiprinājusi ballistisko raķešu uzbrukumus Ukrainai, un tikai amerikāņu sistēmas "Patriot" spēj tās notriekt.
Jau vēstīts, ka jūlija pirmajā pusē pēc tikšanās ar Zelenski NATO samita laikā Ankarā Tramps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes "Patriot".