Situācija Seutā ir ārpus kontroles: agresīvas migrantu ordas ar akmeņiem apmētā vietējo un policistu automašīnas
Spānija nosūtīs bruņotos spēkus uz savu Ziemeļāfrikas eksklāvu Seutu, lai atjaunotu kārtību uz robežas ar Maroku pēc tam, kad tūkstošiem migrantu iekļuvuši nelielajā Spānijas teritorijā. Mēģinājumos šķērsot robežu gājuši bojā vismaz septiņpadsmit cilvēki.
Paziņojums izskanēja pēc tam, kad Seutas vietējās varasiestādes vērsās pie valdības Madridē ar lūgumu nosūtīt papildspēkus, lai pārvaldītu robežkrīzi, kas ceturtdien saasinājās, lielām cilvēku grupām pārraujot robežžogu.
Spānijas valdība paziņoja, ka nosūtīs bruņotos spēkus, lai palīdzētu Civilajai gvardei "nodrošināt drošību Seutas pilsētā". Tā arī paziņoja, ka Spānijas premjerministrs Pedro Sančess piektdien dosies uz Seutu kopā ar iekšlietu ministru Fernando Grande-Marlasku.
Tomēr Spānijas Iekšlietu ministrija noraidījusi aicinājumus izsludināt nacionālu ārkārtas situāciju, norādot, ka šāds režīms neattiecas uz migrācijas krīzēm.
"Situācija ir pilnīgs haoss," aģentūrai "Associated Press" sacīja Rašids Sbihi, Spānijas Civilās gvardes robežapsardzes darbiniekus pārstāvošās asociācijas vadītājs Seutā.
"Precīzus skaitļus nosaukt nav iespējams, bet tūkstošiem migrantu šķērso robežu," viņš sacīja, piebilstot, ka robeža esot "pilnībā sabrukusi".
Marokas cilvēktiesību aktīvists: situācija uz Seutas robežas bija "ārkārtēja"
Marokas Cilvēktiesību asociācijas pārstāvis Marokas ziemeļos Ašrafs Maimuni situāciju raksturoja kā "ārkārtēju".
"Tarahalas robežpunkts šorīt neierastos apstākļos tika atvērts, un cilvēki šķērsoja robežu," viņš sacīja.
Videoierakstos redzamas cilvēku masas — galvenokārt Marokas pilsoņi —, kas pārvietojas gar Tarahalas pludmales moliem uz vietējiem ceļiem. Lai gan lielākā daļa izskatījās pēc jauniem vīriešiem, starp viņiem bija arī ģimenes ar sievietēm un maziem bērniem.
Daži cilvēki aģentūras "Associated Press" ārštata fotogrāfam saukušas: "Lai dzīvo Spānija!". Pagaidām nav skaidrs, kas izraisīja tik daudzu migrantu mēģinājumu nokļūt Seutā.
Spānijas valdības pārstāvniecība Seutā paziņoja, ka ceturtdien notikušā haosa laikā gājuši bojā vismaz deviņi cilvēki. Tā nesniedza sīkāku informāciju par nāves apstākļiem, taču ūdenī bija redzami peldoši ķermeņi. Vietējās varasiestādes norāda, ka šogad, mēģinot sasniegt Seutu, jau gājuši bojā vairāki desmiti cilvēku.
Videomateriālos redzami arī transportlīdzekļi liesmās Marokas teritorijā, vēsta "Daily Star".
Vietējais izdevums "El Faro de Melilla" ziņo, ka ugunsgrēki, iespējams, radušies ļaunprātīgas dedzināšanas rezultātā.
Migrantu ierašanās skaits pieauga, taču iemesli nav skaidri
Situācijas saasināšanās uz Spānijas un Marokas robežas notikusi pēc tam, kad trešdien strauji pieauga to migrantu skaits, kuri mēģināja sasniegt nelielo Spānijas eksklāvu, galvenokārt pārpeldot jūru.
Marokas varasiestādes publiski nav komentējušas notikušo, un Marokas Iekšlietu ministrija nav atbildējusi uz komentāru pieprasījumiem.
Spānijas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka Marokas valdība "cieši sadarbojas" ar Spāniju, lai risinātu situāciju, un ka Marokas policija aptur "daudzus cilvēkus", kuri mēģina šķērsot robežu.
Abas valstis esot vienojušās sadarboties, lai "pēc iespējas ātrāk atgrieztu visus cilvēkus, kuri nelegāli iekļuvuši Seutā".
Iepriekš Spānijas Iekšlietu ministrija norādīja, ka valdība nodrošinās iedzīvotāju drošību un valsts robežas neaizskaramību, taču nevarot izsludināt nacionālu ārkārtas situāciju migrācijas jautājumā, kā to bija lūgušas vietējās varasiestādes.
Krīzei bijusi ietekme arī Itālijā, kas ir vēl viens nozīmīgs migrācijas galamērķis. Itālijas premjerministre Džordža Meloni draudēja apturēt Itālijas dalību atvērtās robežas Šengenas zonā ar Spāniju, lai "aizsargātu robežas un nodrošinātu iedzīvotāju drošību", lai gan Itālijai nav kopīgas robežas ar Spāniju.
Saskaņā ar ministrijas datiem līdz 15. jūlijam šogad Seutā pa sauszemi vai jūru bija ieradušies gandrīz 3000 migrantu.
Seūtas valdība 30. jūlijā, paziņoja, ka iepriekšējo desmit dienu laikā teritorijā ieradušies 1500 līdz 2000 cilvēku, turklāt tiek lēsts, ka vien ceturtdien ieradušies vēl vairāki simti.
Seutas varasiestādes iepriekš saistīja migrantu skaita pieaugumu ar Spānijas Augstākās tiesas lēmumu
Seūtas varasiestādes iepriekš bija saistījušas migrantu pieplūdumu ar Spānijas Augstākās tiesas lēmumu šā mēneša sākumā, ar kuru tika aizliegts nekavējoties atgriezt migrantus, kas ierodas pa jūru, neizvērtējot katru gadījumu atbilstošā procedūrā.
Šis spriedums gan neattiecas uz cilvēkiem, kuri Spānijā iekļūst pa sauszemi, piemēram, pārkāpjot robežžogu.
Tomēr daži Marokas aktīvisti apšaubīja, ka tieši tiesas lēmums būtu izraisījis migrantu pieplūdumu, norādot, ka lielākā daļa migrantu, visticamāk, pat nebūtu zinājuši par šādām juridiskām izmaiņām.
Spānija ir viens no galvenajiem ierašanās punktiem Eiropā cilvēkiem, kuri meklē labākas ekonomiskās iespējas vai bēg no vardarbības savās izcelsmes valstīs.
Lai nokļūtu Seutā, kas atrodas Āfrikas ziemeļu piekrastē, migranti bieži peld no Marokas pilsētas Fnidekas, veicot aptuveni 5 kilometrus līdz Spānijas teritorijai. Citi mēģina šķērsot robežu no netālās Beljūnešas pilsētas, kur attālums ir mazāks.
Ainas, kurās cilvēku pūļi šķērso robežu, atgādina 2021. gada maija robežkrīzi, kad tikai divu dienu laikā Seutā ieradās vairāk nekā 8000 migrantu.
Toreiz Maroku apsūdzēja robežkontroles atvieglošanā un migrantu plūsmas pieļaušanā uz Seutu pēc tam, kad Spānija ļāva Polisario frontes līderim Brahimam Gali saņemt medicīnisko palīdzību Spānijas slimnīcā. Tas izraisīja diplomātisku krīzi starp Rabatu un Madridi.
Par neatkarību cīnošā Polisario fronte jau gadu desmitiem apgalvo, ka tā ir Rietumsahāras sahāviešu tautas likumīgā pārstāve. Savukārt Maroka uzskata Rietumsahāru par savu teritoriju.
Soctīklos publicēts video, kurā redzams, ka simtiem militārā vecuma vīriešu ar kravas automašīnām tiek nogādāti pie Marokas un Spānijas robežas Seutā, bet vietējais policists uz to visu tikai vienaldzīgi noskatās.
Seuta, kas atrodas uz vēsturiskas sauszemes strēles Āfrikas ziemeļu piekrastē, kopš 1580. gada atrodas Spānijas pārvaldībā. Tās daudzveidīgā sabiedrība — kristieši un musulmaņi, Spānijas un Marokas iedzīvotāji, kā arī pārrobežu strādnieki — lielākoties dzīvo mierīgā līdzāspastāvēšanā aiz robežžoga, kuru daudzi izmisuši cilvēki no dažādām Āfrikas valstīm mēģina šķērsot, meklējot labāku dzīvi Eiropā.
Seuta un Melilja atrodas Āfrikas ziemeļu piekrastē pie Vidusjūras. Abas autonomās pilsētas ir Spānijas teritorijas un veido vienīgās Eiropas Savienības sauszemes robežas ar Āfriku.
Maroka oficiāli neatzīst Seutu un Melilju par Spānijas teritorijām, bieži tās dēvējot par okupētām zemēm.
Karalis Muhameds VI piešķir karaļa apžēlošanu 1788 cilvēkiem Troņa dienas svinību laikā
Starp apžēlotajiem ir arī divi ieslodzītie, kuru spriedumi tika mīkstināti — vienam nāvessods aizstāts ar mūža ieslodzījumu, bet otram mūža ieslodzījums samazināts līdz noteiktam cietumsodam.
Marokas karalis Muhameds VI par godu 2026. gada Troņa dienas svinībām piešķīris karaļa apžēlošanu 1788 cilvēkiem, kuri bija notiesāti dažādās valsts tiesās, trešdien paziņoja Marokas Tieslietu ministrija.
Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju lielākā daļa apžēloto ir ieslodzītie. Kopumā 1679 ieslodzītajiem tika piešķirta karaļa žēlastība dažādās formās. No viņiem deviņiem cilvēkiem tika atcelta atlikusī soda daļa, savukārt 1668 ieslodzītajiem tika samazināti cietumsodi.
Karaļa lēmums paredzēja arī sodu pārskatīšanu diviem ieslodzītajiem. Vienam cilvēkam nāvessods tika aizstāts ar mūža ieslodzījumu, bet citam mūža ieslodzījums tika samazināts līdz noteikta termiņa cietumsodam.
Ministrija norādīja, ka vēl 109 cilvēki apžēlošanas brīdī neatradās ieslodzījumā. No viņiem 41 persona saņēma apžēlošanu attiecībā uz cietumsodu vai tā atlikušo daļu. Vēl 10 cilvēkiem tika atcelts cietumsods, bet naudas sodi palika spēkā.
Turklāt 52 cilvēki saņēma apžēlošanu saistībā ar naudas sodiem, bet vēl sešiem cilvēkiem tika atcelti gan cietumsodi, gan naudas sodi.
Paziņojumu Tieslietu ministrija izplatīja saistībā ar Troņa dienas svinībām pēc islāma kalendāra 1448. gadā, kas atbilst 2026. gadam. Ministrija norādīja, ka apžēlotie bija notiesāti dažādās tiesās visā valstī. Muhameds VI kāpa tronī 1999. gada 23. jūlijā pēc sava tēva karaļa Hasana II nāves.