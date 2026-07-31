Savvaļas ugunsgrēki apdraud populārus Turcijas atpūtas reģionus; cīņā iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju
Turcijā simtiem ugunsdzēsēju ceturtdien mēģināja ierobežot savvaļas ugunsgrēkus, kas stipra vēja dēļ izplatās galveno tūrisma rajonu tuvumā Vidusjūras piekrastē.
Varas iestādes Balikesiras provincē valsts rietumos, kur ugunsdzēsēji turpina ierobežot ugunsgrēkus pie trim pilsētām, ziņoja, ka ir ievainoti pieci cilvēki - trīs ugunsdzēsēji, viens mežkopis un viens civiliedzīvotājs.
"Viņi pašlaik tiek ārstēti slimnīcā Aivalikā. Viņu dzīvība nav apdraudēta," ziņoja provinces varas iestādes.
Cīņā pret ugunsgrēkiem pie Aivalikas, Burhanijes un Gemečas pilsētām bija iesaistīti 920 ugunsdzēsēji un 60 brīvprātīgie, sešas ugunsdzēšanas lidmašīnas, septiņi helikopteri, 56 ugunsdzēsēju automašīnas un trīs ūdens lielgabali.
Pie Aivalikas, kas atrodas Egejas jūras piekrastē pretim Grieķijas Lesbas salai, tika evakuēti trīs ciemu iedzīvotāji un 720 mājlopi.
Lauksaimniecības ministrija nosūtīja brīdinājuma īsziņas savvaļas ugunsgrēku riskam pakļautu rajonu iedzīvotājiem valsts dienvidos un rietumos.
Turcija 2025. gadā pieredzēja agrīnus savvaļas ugunsgrēkus sausuma dēļ, bet šogad tie sākās vēlāk, pateicoties ziemas lietusgāzēm un sniegam, kas papildināja gruntsūdeņus un aizsargāja veģetāciju.