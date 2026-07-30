Nāvējošā vasara Eiropā - karstums jau prasījis tūkstošiem cilvēku dzīvību
Ekstrēmais karstums Eiropā šovasar prasījis jau tūkstošiem cilvēku dzīvību. Tikmēr eksperti brīdina, ka situācija var kļūt vēl nopietnāka.
Jaunākie dati liecina, ka vien Lielbritānijā ar karstumu saistīto nāves gadījumu skaits šogad sasniedzis aptuveni 2877, savukārt Vācijā tiek lēsts, ka karstuma dēļ miruši ap 9800 cilvēku.
Eiropa tiek uzskatīta par visstraujāk sasilstošo kontinentu pasaulē. Šovasar daudzviet reģionā piedzīvoti vairāki karstuma viļņi pēc kārtas, kas ne tikai veicinājuši postošus ugunsgrēkus Francijā, Spānijā un Grieķijā, bet arī radījuši nopietnu slodzi veselības aprūpes sistēmām.
Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra brīdina, ka 2026. gads var kļūt par nāvējošāko, kad rekordliels skaits cilvēku mirs no karstuma radītajām sekām. Īpaši apdraudēti ir seniori un cilvēki ar sirds, elpceļu un citām hroniskām saslimšanām.
Pētnieki uzsver, ka klimata pārmaiņu dēļ karstuma viļņi kļūst ilgāki, biežāki un intensīvāki. Tāpēc arvien lielāka uzmanība būs jāpievērš ne tikai ugunsgrēku novēršanai, bet arī iedzīvotāju aizsardzībai no ekstremālām temperatūrām.