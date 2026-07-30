Eiropas Savienība piešķir iespaidīgu finansējumu Ukrainai dronu iegādei
Eiropas Savienība (ES) Ukrainai piešķīrusi vēl 3,47 miljardus eiro, lai palīdzētu stiprināt valsts aizsardzības spējas. Finansējums paredzēts bezpilota lidaparātu, pretgaisa aizsardzības aprīkojuma un cita militārā ekipējuma iegādei.
Nauda tika piešķirta 90 miljardu eiro lielā aizsardzības kredītu paketes ietvaros. Kopumā 2026. gadā Ukrainai ir paredzēti 45 miljardi eiro, norāda Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. "Līdz šim ir piesaistīti 11,6 miljardi: 3,2 miljardi - budžeta vajadzībām un 8,4 miljardi - aizsardzības vajadzībām," paziņoja Koreckis.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena uzsvēra, ka ES piešķir līdzekļus, lai palīdzētu aizsargāt Ukrainas gaisa telpu. "Mēs arī tuvinām savas aizsardzības nozares, apvienojot Eiropas ražošanas apjomus ar Ukrainas nepārspējamajām inovācijām. Šī ir mūsu jaunā vienošanās par bezpilota lidaparātiem, kas sāk īstenoties," paziņoja Leiena.
Piešķirtie līdzekļi sedz bezpilotu lidaparātu iepirkumu plāna pirmo posmu, kā arī ietver finansējumu papildu bezpilota lidaparātiem, tāldarbības reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem, raķetēm un iznīcinātājiem "Gripen", norādīja EK. 2026. gadā Ukrainas aizsardzības rūpniecības potenciāla atbalstam tiks piešķirti 28,3 miljardi eiro.