Krievija vēl vismaz pusgadu neatsāks benzīna eksportu
Foto: AFP/Scanpix
Pasaulē

Krievija vēl vismaz pusgadu neatsāks benzīna eksportu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Krievijas valdība nolēmusi pagarināt pilnīgu benzīna eksporta aizliegumu līdz 2027. gada 31. janvārim. Vienlaikus pagarināti arī ierobežojumi dīzeļdegvielas un kuģu degvielas eksportam, kas būs spēkā vismaz līdz septembrim.

Krievija vēl vismaz pusgadu neatsāks benzīna ekspo...

Par plāniem pagarināt benzīna eksporta aizliegumu līdz gada beigām pagājušajā nedēļā paziņoja premjerministra vietnieks Aleksandrs Novaks. Pašreizējie ierobežojumi beidzas 31. jūlijā.

Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankkuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu.

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