Aizsaulē devusies Lietuvas pirmā premjerministre Kazimira Prunskiene
Aizsaulē devusies Lietuvas Neatkarības deklarācijas parakstītāja, pirmā atjaunotās Lietuvas premjerministre, ekonomikas profesore Kazimira Prunskiene.
Lietuvas politikas veterāne mirusi 30. jūlijā 83 gadu vecumā.
1988. gadā Prunskiene palīdzēja izveidot tautas kustību “Sajūdis”, kas vēlāk kļuva par vadošo spēku Lietuvas cīņā par neatkarības atgūšanu pēc pusgadsimtu ilgās Padomju Savienības okupācijas, bet 1989. gadā kļuva par Lietuvas PSR Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieci.
Pēc “Sajūža” atbalstīto kandidātu uzvaras Lietuvas PSR Augstākās padomes vēlēšanās 1990. gada 11. martā tika pieņemta Lietuvas Neatkarības deklarācija, bet 17. martā Augstākās padomes deputāte Prunskiene tika iecelta par premjerministri, kļūstot par pirmo sievieti valdības vadītājas amatā Lietuvas vēsturē un pirmo pēckara neatkarīgās Lietuvas premjerministri. Šajā laikā Lietuvai nācās cīnīties ar PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova noteikto ekonomisko embargo, šādi Kremlim mēģinot nosmacēt Lietuvas neatkarības centienus. Savas premjerēšanas laikā Prunskiene tikās ar daudziem vadošajiem pasaules līderiem, tostarp ASV prezidentu Džordžu Bušu vecāko, Lielbritānijas premjerministri Mārgareti Tečeri, Vācijas kancleru Helmutu Kolu, Francijas prezidentu Fransuā Miterānu, Rietumu medijos iegūstot iesauku “Dzintara lēdija” (Amber lady) kā sava veida atsauci uz Tečeres iesauku "Dzelzs lēdija" (Iron lady).
No premjerministes amata viņa bija spiesta atkāpties 1991. gada 10. janvārī, pieaugot ekonomiskajām grūtībām un iedzīvotāju neapmierinātībai ar cenu pieaugumu, bet jau nākamajā dienā viņas pēctecis Alberts Šimēns un toreizējais Augstākās padomes priekšsēdētājs Vītauts Landsberģis saņēma Kremļa atbalstītāju ultimātu pakļauties Gorbačova prasībām un padomju armija sāka ieņemt valdības un citus objektus Lietuvā. Vardarbības kampaņā, kas kulmināciju sasniedza 13. janvārī, padomju armijai ar tankiem un bruņumašīnām veicot triecienuzbrukumu Viļņas televīzijas centram, tika nogalināti 13 Lietuvas civiliedzīvotāji, viens nomira no sirdslēkmes, bet 702 tika ievainoti.
Pēc 1991. gada augusta puča Lietuva atguva faktisko neatkarību, un Prunskiene turpināja aktīvi darboties politikā. No 1996. līdz 2008. gadam viņa bija Seima deputāte, divreiz kandidēja uz Lietuvas prezidenta amatu. 2004. gadā Prunskiene otrajā kārtā piekāpās Valdam Adamkum ar 47,36 procentiem balsu pret 52,65 procentiem, bet 2009. gadā, kad ar graujošu pārsvaru (69,09 procenti) jau pirmajā kārtā uzvarēja Daļa Grībauskaite, Prunskiene palika piektajā vietā ar 3,91 procentu balsu.
Viņa bija viena no Baltijas sieviešu basketbola līgas dibinātājām, to vadīja vairāk nekā 15 gadus, bet no 2013. gada februāra kļuva par tās goda priekšsēdētāju, vēsta “delfi.lt”.
2012. gada 26. februārī viņa pārcieta insultu. Viņai bija divas operācijas, pēc tam paralizētā ekspolitiķe nokļuva komā. Pēc rehabilitācijas Maskavā Prunskiene 2013. gada aprīlī atgriezās Lietuvā. Kopš tā laika viņa politikā un sabiedriskajā dzīvē vairs nepiedalījās, pēdējo gadu laikā par viņu bija skopa informācija. 2020. gadā tika ziņots, ka viņa dzīvo pie sava dēla Švenčoņu rajonā Lietuvas austrumos.