Skati kā zombiju šausmu filmās: migrantu bari no Marokas mēģina iekļūt Spānijai piederošajā Seutā
Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāva Seutas vadītājs ceturtdien brīdināja par "pilnīgu humanitāro un sociālo ārkārtas situāciju" pēc tam, kad pēdējo dienu laikā simtiem migrantu no kaimiņvalsts Marokas teritorijā iekļuvuši, pārpeldot jūras robežu.
"France 24" vēsta, ka amatpersonas ceturtdien paziņoja, ka pēdējās dienās simtiem migrantu sasnieguši Spānijas eksklāvu Seutu pa jūru. Vietējo televīziju kadros redzams, kā cilvēki peld gar robežas zonu un skrien pilsētas virzienā. Tikmēr soctīklos publicēti vairāki video ar migrantu masām, kas mēģina iekļūt Seutā.
Migrācija no Marokas uz divām Spānijas Ziemeļāfrikas teritorijām — Seutu un Melilju — jau ilgstoši ir politiski jutīgs jautājums abu valstu attiecībās.
Šīs divas Spānijas teritorijas veido vienīgo Eiropas Savienības sauszemes robežu ar Āfriku.
"Mēs atrodamies pilnīgas humanitārās un sociālās ārkārtas situācijas apstākļos," Spānijas televīzijai ceturtdien sacīja Seutas prezidents Huans Hesuss Vivass.
Trešdien viņš paziņoja, ka pēdējās dienās Seutā pa jūru ieradušies vairāk nekā 1500 migrantu — gan pieaugušie, gan nepilngadīgie.
"Uzņemšanas centri ir pārpildīti — tajos vairs nav vietas. Saskaņā ar vakardienas datiem ik dienu ierodas vairāk nekā 200 cilvēku," sacīja Vivass.
Viņš arī norādīja, ka nepavadītu nepilngadīgo uzņemšanas centri darbojas ar 2400% noslodzi.
Ceturtdien amatpersonas uzreiz nevarēja sniegt jaunākus datus.
Spānijas Iekšlietu ministrija paziņojumā norādīja, ka vairākas ministrijas "koordinēti rīkojas, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk reaģētu uz situāciju Seutā".
Iekšlietu ministrs Fernando Grande-Marlaska piektdien dosies uz Seutu, lai "uzraudzītu situāciju" un tiktos ar vietējām amatpersonām, teikts ministrijas paziņojumā.
Ministrija norādīja, ka valdība palielinājusi resursus, lai nodrošinātu "drošību un migrācijas kontroli, kā arī nepieciešamo humāno palīdzību, lai neviena dzīvība jūrā netiktu apdraudēta".
Tā arī uzsvēra, ka Marokas valdība "pastāvīgi un uzticami sadarbojas ar Spāniju, lai risinātu šo situāciju".
"Marokas drošības spēki novērš daudzu cilvēku ierašanos, kuri mēģina nokļūt Seutā no Marokas."
Šā mēneša sākumā Spānijas Augstākā tiesa lēma, ka migrantus, kuri jūrā tiek pārtverti, mēģinot sasniegt Seutu vai Melilju, nedrīkst automātiski atgriezt saskaņā ar šo teritoriju īpašo robežkontroles režīmu.