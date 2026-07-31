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Pasaulē
Šodien 06:16
Miljoniem pasažieru ceļojumu plāni Eiropā var tikt apdraudēti
Blīvajā Eiropas aviopārvadājumu tīklā tuvojas periods, kas daudziem ceļotājiem prasīs vairāk uzmanības un elastības nekā parasti. Nozīmīgā Beļģijas reģionālajā transporta mezglā plānoti vērienīgi infrastruktūras darbi, kuru dēļ gaisa satiksme tur uz ilgāku laiku tiks pilnībā pārtraukta.
Tā kā lidostas slēgšana iekrīt vasaras beigu un rudens skolēnu brīvlaika periodā, izmaiņas var skart gandrīz divus miljonus pasažieru. Reģionā strādājošajām aviokompānijām, tostarp "Wizz Air" un "Ryanair", būs jāpielāgo lidojumu grafiki.
Daļa reisu tiks novirzīta uz tuvējām alternatīvajām lidostām, bet daļa, iespējams, tiks atcelta. Precīzs lidojumu saraksts un izmaiņas pasažieriem būs pieejamas tuvāk remontdarbu sākumam, vēsta "brusselstimes.com".