Francijā un Spānijā liesmas sāk atkāpties, taču pie Portugāles robežas izceļas jauns meža ugunsgrēks
Francijas ugunsdzēsēji ceturtdien bija noskaņoti optimistiski, ka plašais meža ugunsgrēks vairs neizplatās, savukārt Spānija paziņoja, ka Madrides apkaimē vairs "gandrīz nav liesmu", tiesa, pie Portugāles robežas izraisījies jauns ugunsgrēks.
Francijā ceturtdien netālu no Bordo nedaudz lija, raisot cerības, ka ugunsgrēks piekrastes priežu mežā drīz beigsies, un iestādes atļāva daļai no 220 000 evakuēto atgriezties mājās.
Reģionālā ugunsdzēsības dienesta pārstāvji pauda, ka ir noskaņoti "mēreni optimistiski", jo ugunsgrēks, kas izcēlās pirms nedēļas, kopš nedēļas nogales nav izplatījies plašāk par 42 000 hektāriem.
Ugunsgrēkā iznīcinātas 240 mājas.
Reģionālā ugunsdzēsības dienesta vadītājs Marks Vermēlens brīdināja, ka viņa komandām vēl vairākas dienas nāksies dzēst atlikušās liesmas gan mežu vidū, gan to malās, lai ugunsgrēks atkal neizplestos.
Tomēr vietējās iestādes paziņoja, ka ļauj iedzīvotājiem atgriezties mājās deviņos ciemos un plāno pēcpusdienā atvērt autoceļu, kas ved uz dienvidiem no Bordo.
Ceturtdien Spānijas premjerministrs Pedro Sančess atcēla ārkārtējo stāvokli saistībā ar meža ugunsgrēkiem uz rietumiem no Madrides, kuru dēļ bija jāevakuē desmitiem tūkstošu cilvēku.
Varasiestādes paziņoja, ka ugunsgrēki Madrides un Avilas apgabalos vairs neizplatās un "liesmu tikpat kā nav".
"Mēs nolēmām pieņemt priekšlikumu pāriet uz otro operatīvo līmeni un atcelt nacionālo ārkārtējo stāvokli," Sančess paziņoja žurnālistiem pēc tikšanās ar reģionālajām amatpersonām par ugunsgrēkiem.
Tiesa, trešdien Fermoseljē, Spānijas rietumos, tikai dažus kilometrus no Portugāles robežas, izcēlās jauns ugunsgrēks, un tā dēļ evakuēti vairāk nekā 600 cilvēku, paziņoja ārkārtējo situāciju dienesti.