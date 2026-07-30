Pirms traģiskā lēciena no klints vērsās policijā. Austrālijā atrasta mirusi igauniete ar meitu, pazudis zīdainis
Dienvidaustrālijas policija izmeklē iespējamu slepkavības un pašnāvības lietu pēc tam, kad jūrā pie štata dienvidaustrumu krasta atrastas mirušas igauniete un viņas mazā meita, pazudis ir vēl viens sievietes bērns.
36 gadus vecā Helēna Raita, kura dzimusi Tartu, un viņas gandrīz divus gadus vecā meita Heizela tika atrastas mirušas pēc tam, kad netālu no Portmakdonelas tika atrasta pamesta automašīna ar ieslēgtu dzinēju, vēsta "ABC News".
Raitas trīs mēnešus vecais dēls Luijs joprojām tiek uzskatīts par bezvēsts pazudušu. Policija informē, ka meklēšanas darbi šajā apkaimē turpināsies tuvākajās dienās un nedēļās. Lēmums par to, cik ilgi turpināt zīdaiņa meklēšanu, tiks pieņemts dienas laikā.
Ģimene dzīvoja Komptonā, kas atrodas 26 kilometrus no Portmakdonelas. "Limestone Coast" reģiona policijas priekšnieks Trents Kokss norādīja, ka meklēšanas operācija tagad galvenokārt vērsta uz zīdaiņa atrašanu un mirstīgo atlieku izcelšanu.
"Realitāte ir tāda, ka pēc trim dienām iespēja atrast bērnu dzīvu ir nulle," sacīja Kokss. "Diemžēl mēs meklējam ķermeni, taču nezinām, kur tas atrodas."
Kokss norādīja, ka sarežģītie laikapstākļi un ūdens apstākļi šajā apkaimē apgrūtina meklēšanu, un ūdens transportlīdzekļus joprojām nav iespējams izmantot.
"Valsts ārkārtas situāciju dienests (SES) meklēšanā izmantoja gaisa dronu. Mēs arī apsvērām iespēju izmantot zemūdens dronu, taču ūdens apstākļi tam nav piemēroti, tāpēc pagaidām to neizmantojam," sacīja viņš.
Atbildot uz jautājumu, kāpēc policija šo lietu izmeklē kā slepkavības un pašnāvības gadījumu, Kokss sacīja, ka līdz šim iegūtie pierādījumi liecina – notikumā nav bijušas iesaistītas citas personas.
"Nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu, ka notikušajā būtu iesaistīts vēl kāds cits," sacīja Kokss.
Viņš piebilda, ka iepriekšējie Raitas kontakti ar policiju tiks pievienoti lietas materiāliem, kas tiks nodoti koroneram. Pirms sieviete kopā ar bērniem no klints nolēca ūdenī, viņa bija apmeklējusi policijas iecirkni Mauntgambjērā un vēlējusies runāt par vardarbību ģimenē. Kad policija ieradās ģimenes mājā, tā bija tukša.
Policijas paziņojumā teikts, ka koroners izmeklēšanas laikā noskaidros nāves iemeslus un apstākļus.
"Lai gan sabiedrības interese par apstākļiem, kas noveda pie šīs traģēdijas, ir saprotama, ir svarīgi ļaut izmeklētājiem veikt rūpīgu un metodisku izmeklēšanu, pirms izdarīt secinājumus vai publiskot informāciju," teikts policijas paziņojumā.
"Pārāk agrīna nepārbaudītas informācijas publiskošana var mazināt uzticību izmeklēšanai un radīt papildu sāpes ģimenes locekļiem, kuri jau piedzīvo neaptverami smagu zaudējumu," norādīts paziņojumā.
Policija informēja, ka no Adelaidas ieradīsies lielas glābšanas komandas, lai palīdzētu pazudušā bērna meklēšanā.
"Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Valsts ārkārtas situāciju dienesta (SES) darbiniekiem, brīvprātīgajiem un Dienvidaustrālijas policijas amatpersonām, kuri visā izmeklēšanas un meklēšanas operācijas laikā nenogurstoši strādāja," teikts policijas paziņojumā.
"Viņu profesionalitāte, pašaizliedzība un līdzjūtība šajos sarežģītajos apstākļos bija nenovērtējama," uzsvēra policija.
Kokss norādīja, ka cilvēkiem, kurus šī traģēdija skārusi, nepieciešamības gadījumā tiks piedāvāta psiholoģiskā palīdzība.