Bēgļi kļūs par pusdienām: ieslodzītajiem palestīniešu teroristiem Izraēla plāno izmantot neparastus apsargus
Sevišķi bīstamu ieslodzīto palestīniešu teroristu apsardzei Izraēla plāno piesaistīt neparastus palīgus, kas liktu vēlreiz padomāt pirms bēgšanas mēģinājuma.
Izraēlas vides aizsardzības ministre Idita Silmane pasludinājusi Nīlas krokodilu par “audzētu savvaļas dzīvnieku”, lai tādējādi Izraēlas Ieslodzījuma vietu dienests varētu šos dzīvniekus izvietot ap cietumiem, par spīti uz pašas ministrijas juridiskās padomnieces un Izraēlas Dabas un parku pārvaldes iebildumiem, vēsta “Jerusalem Post”.
Silmane šo lēmumu pieņēma, lai nacionālās drošības ministrs Itamars Bens Gvirs varētu īstenot iecerēto “krokodilu cietuma” projektu. Pirms vairākiem mēnešiem uz Izraēlas Dabas un parku pārvaldi tika izdarīts spiediens, lai tā atļautu Nacionālās drošības ministrijai saņemt krokodilus no Hamatgaderas krokodilu fermas un izvietot tos ap cietumiem, kuros tur ieslodzītos palestīniešu teroristus. Jauno plānu paredzēts izmēģināt valsts lielākajā Kecijotas cietumā Negevas tuksnesī. Izraēlas izdevums “ynetnews.com” vēsta, ka 21 miljonu šekeļu (vairāk nekā 6 miljoni eiro) vērtā projekta ietvaros cietuma teritorijā 170 metru garo kanālu paredzēts izrakt pie daļas, kur mitinās sevišķi bīstamie palestīniešu teroristi, kas bija iesaistīti 2023. gada 7. oktobrī sarīkotajā Izraēlas civiliedzīvotāju visu laiku asiņainākajā slaktiņā. “Ikviens, kurš nogalināja, slaktēja, izvaroja un uzvedās kā dzīvnieks ir pelnījis, lai viņu sargātu tāds pats dzīvnieks, kā viņi,” paziņoja Ieslodzījuma vietu pārvalde.
Izdevums norāda, ka Hamatgaderas fermā ir neliels Nīlas krokodilu skaits, kamēr vairāk nekā 200 šo reptiļu ir “Crocoloco” fermā Aravas tuksnesī, taču tās pārstāvji paziņojuši, ka neviens nav pie viņiem vērsies ar to piegādi cietuma apsardzes vajadzībām.
Dabas un parku pārvalde paziņoja, ka priekšlikums nav īstenojams, jo šādus savvaļas dzīvniekus drīkst turēt nebrīvē tikai izglītošanas, pētniecības un sabiedrības informēšanas nolūkos. “Mums ir tie jāaizsargā, nevis tie jāizmanto, lai aizsargātu mūs. Tas neatbilst likuma garam,” paziņojušas pārvaldes amatpersonas.
Lai iegūtu atļauju šim plānam, tika iesniegts priekšlikums pasludināt Nīlas krokodilu par “audzētu savvaļas dzīvnieku”. Krokodiliem šāds statuss jau tika piešķirts, lai tos varētu komerciāli audzēt ādas ieguvei, tiesa, problēmas radīja tas, ka pēdējo gadu laikā reptiļi vairākkārt ir izbēguši, apdraudot vietējos iedzīvotājus. Bijušais vides aizsardzības ministrs Gilads Erdans šo praksi pārtrauca pēc Dabas un parku pārvaldes padomdevējas komitejas ieteikuma.
Vides aizsardzības ministrijas juridiskā padomniece, advokāte Neta Drori jūnija vēstulē ministrei norādīja, ka nav zināms neviens profesionāls precedents, kad krokodili būtu izmantoti kā drošības līdzeklis mūsdienu cietumos, šādi apstrīdot Ieslodzījuma vietu dienesta apgalvojumu, ka šāda prakse esot bijusi ASV un Dienvidamerikā. “Attiecībā uz izmantošanu Savienotajās Valstīs tika norādīts, ka tas bija īslaicīgs izmēģinājums, kas tika pārtraukts. Domājams, tas notika teritorijā, kur krokodili jau dabiski dzīvo savvaļā, tādēļ nav pamata salīdzināšanai,” rakstīja Drori. Pašā Izraēlā savvaļas krokodilu vairs nav, tos līdz iznīcībai nomedīja jau 20. gadsimta sākumā.
Papildus tam padomniece norādīja, ka Izraēlas ieslodzījuma vietu personālam nav pieredzes šādu plēsoņu uzturēšanā un to labbūtības nodrošināšanā. Viņai piekrīt arī dzīvnieku aizsardzības organizācijas, kas norāda, ka krokodili ir jūtīgi radījumi ar sarežģītām vajadzībām attiecībā uz dzīves telpu, ūdeni un citiem faktoriem, turklāt ziemā tie kļūst ļoti lēnīgi. Savukārt Dabas un parku pārvalde uzsvēra, ka pat viena krokodila izbēgšana rada nāvējošu risku apkārtējiem, tā kā reptilis var ilgstoši izdzīvot jebkurā ūdenstilpē, bet viņu būs grūti atrast un notvert.
Runājot par ASV pieredzi, domājams, ministrijas padomniece bija domājusi “Aligatoru Alkatrasu” — migrantu aizturēšanas centru ASV Floridas štata Evergleidsas mitrāju teritorijā, kas darbojās no 2025. gada jūlijam līdz 2026. gada jūnijam. ASV prezidents Donalds Tramps ar toreizējo iekšzemes drošības ministri Kristiju Noemu apmeklēja “Aligatoru Alkatrasu” divas dienas pirms tās atklāšanas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV amatpersonas ļoti atzinīgi novērtēja iespēju, ka nelegālos migrantus apsargās Evergleidsas mitrājā dzīvojošie aligatori un čūskas. “Tas ir izolēts, un tam apkārt ir bīstama savvaļas daba skarbā teritorijā,” toreiz paziņoja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita, norādot, ka jaunajā centrā būs vieta līdz 5000 “krimināliem nelegāliem ārzemniekiem”. “Šis ir efektīvs un zemu izmaksu veids, lai palīdzētu īstenot lielāko masveida deportācijas kampaņu Amerikas vēsturē,” uzsvēra Levita, cerot, ka apkārtējie plēsoņas atturēs migrantus no bēgšanas. Viņai piebilda arī Floridas republikāņu ģenerālprokurors Džeimss Atmeiers: “Perimetrā nemaz nevajag daudz ieguldīt. Ja cilvēki izkļūst ārā, viņus sagaida tikai aligatori un pitoni.”
Tomēr centram nebija lemts ilgs mūžs, un Iekšzemes drošības ministrija šā gada jūnijā paziņoja, ka visi aizturētie nogādāti uz citām izmitināšanas vietām saistībā ar viesuļvētru sezonas radītajām bažām. Ministrija gan nekonkretizēja, vai centrs ir slēgts tikai uz šo sezonu vai uz visiem laikiem. Atlantijas viesuļvētru sezona šajā reģionā ilgst no jūnija līdz novembrim.
“Jerusalem Post” norāda, ka pirms dažām nedēļām Bens Gvirs un Silmane tikās ar Dabas un parku pārvaldes ģenerāldirektoru un Vides aizsardzības ministrijas juridisko padomnieci, paziņojot, ka vēlas izvietot krokodilus pie cietuma. Juridiskā padomniece skaidri norādīja, ka to nevar izdarīt un nav juridiska pamata šādas atļaujas piešķiršanai, tomēr Silmane savu nostāju nemainīja. Paredzams, ka tuvākajā laikā Dabas un parku pārvaldes padome šo jautājumu apspriedīs vēlreiz.