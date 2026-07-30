Krētā plosās postoši ugunsgrēki - evakuēti tūkstošiem iedzīvotāju
Grieķijas Krētas salā meža ugunsgrēku dēļ evakuēti tūkstošiem cilvēku, ceturtdien pavēstīja amatpersonas.
"Mēs evakuējām apmēram 8000 cilvēku" no kūrortciemata Ajagalini, Grieķijas sabiedriskajai televīzijai sacīja Retimno apgabala vicegubernatore Marija Lioni.
Lēmums par evakuāciju pieņemts, jo ugunsgrēks bija pietuvojies ciematam kilometra attālumā. Ugunsgrēks izraisījās trešdien, un tajā dzīvību jau zaudējuši divi ugunsdzēsēji.
Atbilstoši provizoriskajai informācijai ugunsgrēkā varētu būt iznīcināti dzīvojamie nami un lauksaimniecības būves, dzīvību zaudējuši mājlopi, tomēr nodarītā posta apjoms nav skaidrs, jo ugunsgrēks turpinās, sacīja Lioni.
Divi ugunsdzēsēji gāja bojā ugunsgrēkā uz kalnu ceļa pie Kriavrisi. Vēl viens ugunsdzēsējs zaudēja samaņu un nomira, Peloponesas pussalā, Grieķijas kontinentālajā daļā, mēģinot nodzēst citu ugunsgrēku netālu no Gitio.
Ugunsdzēsības dienests bija norīkojis vairāk nekā 200 ugunsdzēsēju un 53 ugunsdzēsības automašīnas Retimno apgabalā Krētas dienvidrietumos, taču spēcīgā vēja dēļ daļa gaisa kuģu nespēja uzņemt jūras ūdeni.
Ugunsgrēka fronte Retimno ir vairāk nekā 15 kilometrus gara, sacīja civilās aizsardzības dienesta pārstāvis Georgs Capaks.
Tomēr apdzīvotās teritorijas "nav pakļautas tūlītējām briesmām", jo ugunsgrēks galvenokārt izplatās mežos un lauksaimniecības zemēs, Capaks klāstīja televīzijas kanālam "Skai TV".
Postoši meža ugunsgrēki Grieķijā vasarās izraisās teju ik gadu. Ugunsgrēks šonedēļ izraisījies arī Lesbas salā, un tur ar liesmām pie Plomari ciema cīnījās gandrīz 100 ugunsdzēsēji.
Civilās aizsardzības ministrija ceturtdien vairākām teritorijām noteica ugunsgrēka trauksmes līmeni tuvu maksimālajam, arī Krētai, Atēnu aglomerācijai, Peloponesas austrumu daļai un lielākajai daļai Egejas salu.