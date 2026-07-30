VIDEO: Krievijas 5000 kilometru darbības rādiusa sakaru traucētājs nespēj pamanīt Ukrainas dronu
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) paziņojusi, ka iznīcinājusi vienu no Krievijas elektroniskās karadarbības kompleksiem okupētajā Krimā. Izlūkošanas vienības atrada piekrastes kompleksu pussalā un publiskoja trieciena video. Tas ir jaunākais Ukrainas operāciju virknē, kuru laikā Krievija Krimā zaudējusi daļu savu izlūkošanas un pretgaisa aizsardzības sistēmu.
Komplekss bija paredzēts sakaru izlūkošanai un traucēšanai lielā attālumā, taču pat tā plašās iespējas nepalīdzēja tam izvairīties no Ukrainas drona.
Okupētā Krima ir viens no galvenajiem Krievijas pozīciju balstiem dienvidos. Ukraina 2026. gadā uzsāka centienus panākt, lai pussalas noturēšana Krievijai kļūtu arvien dārgāka. Katrs Krimā iznīcinātais radars, sensors vai pretgaisa aizsardzības komplekss, pēc Ukrainas vērtējuma, samazina Krievijas kontroli pār gaisa telpu un jūru, vienlaikus palielinot okupācijas izmaksas.
Traucētājiekārta, kas nespēja pasargāt pati sevi
Ukrainas HUR ziņoja, ka naktī no 26. uz 27. jūliju tās Bezpilota sistēmu departamenta karavīri pie Fiolentas raga okupētajā Krimā atrada un iznīcināja Krievijas elektroniskās karadarbības kompleksu "Murmansk-BN". Izlūkošana publicēja arī video ar triecienu.
Pēc HUR sniegtās informācijas, "Murmansk-BN" ir piekrastes komplekss, ko Krievijas spēki izmanto radioizlūkošanai, signālu pārtveršanai un īsviļņu sakaru traucēšanai. Tā darbības rādiuss var sasniegt līdz 5000 kilometriem.
Iekārta, kas paredzēta pretinieka sakaru bloķēšanai un informācijas slāpēšanai tūkstošiem kilometru attālumā, nespēja atklāt dronu, kas tai tuvojās.
Ko dara "Murmansk-BN"
"Murmansk-BN" ir stratēģisks tālas darbības elektroniskās karadarbības komplekss. To izstrādājis Krievijas koncerns KRET, un ekspluatācijā tas pieņemts 2014. gadā. Pirmie šādi kompleksi tika izvietoti arī okupētajā Krimā uz dienvidiem no Sevastopoles.
Sistēma darbojas augstfrekvences diapazonā — īsviļņu sakaru joslā, ko militārie spēki izmanto liela attāluma sakariem situācijās, kad citas sakaru iespējas nav pieejamas.
Rietumu analītiķi ir dokumentējuši šāda tipa sistēmu spēju traucēt augstfrekvences sakarus lielos attālumos. Tādēļ katra šāda kompleksa iznīcināšana Ukrainai nozīmē ne tikai atsevišķa objekta zaudējumu Krievijai, bet arī vājinātu elektroniskās aizsardzības tīklu.
Precīza "Murmansk-BN" elektroniskās karadarbības kompleksa cena nav publiski zināma — Krievija šādu stratēģisku militāro sistēmu iepirkumu vērtības parasti neatklāj. Tomēr dažādi militārās tehnikas analītiķi lēš, ka viena "Murmansk-BN" sistēma varētu maksāt desmitiem miljonu ASV dolāru. Atsevišķos vērtējumos līdzīgu Krievijas tālas darbības elektroniskās karadarbības sistēmu izmaksas minētas ap 50–100 miljoniem dolāru, taču šie skaitļi nav oficiāli apstiprināti.
Pēc S-400 iznīcināšanas — vēl viens trieciens Krimā
Šis traucētājkomplekss ir jau otrais augstvērtīgais Krievijas militārais objekts, ko šī Ukrainas vienība iznīcinājusi pussalā dažu dienu laikā.
Iepriekš HUR dronu operatori okupētajā Krimā iznīcināja S-400 "Triumf" pretgaisa aizsardzības sistēmas palaišanas iekārtu un tās 96L6 radaru. Šī tālas darbības sistēma Krievijai ir paredzēta lidaparātu un raķešu notriekšanai.
Abi triecieni iekļaujas plašākā Ukrainas operāciju modelī. Pēc HUR sniegtās informācijas, Ukrainas dronu vienības 2026. gada pirmajā pusē uzbrukušas gandrīz 200 Krievijas pretgaisa aizsardzības objektiem, bet kopumā šīs vienības darbības laikā iznīcināti vai bojāti 76 radari un 31 elektroniskās karadarbības sistēma.