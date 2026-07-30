Pasaulē

VIDEO. Helikopters pēkšņi uzgāžas uz galvas tūristiem

Nils Zālmanis

Jauns.lv

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Divi tūristi Ķīnā mierīgi atpūtās uz soliņa ezera krastā, kad pēkšņi viņiem uz galvas uzgāzās helikopters.

VIDEO. Helikopters pēkšņi uzgāžas uz galvas tūrist...

Sirdi stindzinoša drāma notika Ķīnas rietumu Cjinhai provincē. Dzeltens ekskursiju helikopters "Harbin XLI" nelielā augstumā kopā ar diviem citiem lidaparātiem 21. jūlijā veica demonstrāciju virs tūristu iecienītā Čakas sālsezera, kad pēkšņi zaudēja kontroli un nogāzās, notriecot divus cilvēkus.

Helikoptera pilots un pasažieri, kuru skaits nav minēts, tikuši sveikā bez traumām, viņi uzreiz metās palīgā cietušajiem, vēsta "The Sun".

Par laimi, cietušie palika dzīvi, taču ar galvas traumām nogādāti slimnīcā, viņu stāvoklis raksturors kā stabils. Vietējās amatpersonas uzskata, ka cita lidaparāta radītā turbulence varētu būt izraisījusi katastrofu cietušā helikoptera kontroles zudumu.

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