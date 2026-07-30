Viss liecina, ka Polijā nogāzusies Krievijas raķete! Tusks nāk klajā ar paziņojumu
Lidojošais objekts, kas naktī nogāzās Polijas austrumos, pēc visa spriežot, bija Krievijas raķete, ceturtdien sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Viss liecina, ka tā bija Krievijas raķete H-101, taču mēs vēlamies būt 100% pārliecināti par raķetes tipu un to, kas to raidīja," ārkārtas sanāksmē sacīja premjers.
Objekts nogāzies uz dienvidiem no Ļubļinas netālu no Tarnava Kolonijas ciemata neapdzīvotā apvidū, teikts Polijas armijas pavēlniecības paziņojumā.
Neviens cilvēks nav ievainots. Sprādziena vietā izveidojies desmit metrus plats krāteris.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha iepriekš platformā "X" pauda: "Krievijai veicot masīvu triecienu Ukrainai, aizvadītajā naktī krievu spārnotā raķete H-101 ielidoja Polijas gaisa telpā, pārkāpjot NATO gaisa telpas robežu."
"Krievijas raķetes ielidošana Polijā ir arī atgādinājums, ka abām mūsu valstīm nav nekā svarīgāka par cīņu pret mūsu kopējo, seno ienaidnieku, kas rada tiešu draudus abām mūsu tautām," uzsvēra ministrs.