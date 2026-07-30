Fedorovs atklāj "patieso iemeslu", kāpēc tika atbrīvots no Ukrainas aizsardzības ministra amata
Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņojis, ka viņa aiziešanas iemesls bijis citāds, nekā iepriekš izskanējušās versijas medijos.
Intervijā izdevumam "Ukrainska pravda" žurnālisti Fjodorovam tieši jautāja par viņa atbrīvošanas iemesliem, atgādinot, ka publiskajā telpā tika apspriesti vairāki iespējamie skaidrojumi — konflikts ar bijušo Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski, neveiksmes mobilizācijas reformā un bažas prezidenta birojā par Fedorova politiskajām ambīcijām.
Fedorovs sacīja, ka nevēlas publiskot savas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, taču norādīja, ka tajās neesot bijis nekā tāda, kas jau nebūtu izskanējis publiski. Pēc viņa domām, patiesais iemesls bijis saistīts ar pārmaiņām Aizsardzības ministrijas darbībā.
"Pirmkārt, tika runāts par iespējamu konfliktu. Es uzskatu, ka iemesli patiesībā ir pavisam citi. Iemesls ir tas, ka noteiktā brīdī ap Aizsardzības ministriju un mani kā ministru izveidojās ļoti liels cilvēku loks, jo mēs sākām pārkārtot daudzus procesus," sacīja Fedorovs.
Viņš apgalvoja, ka pēc tam publiskajā telpā sākās spiediens, kā arī dažādu tiesībsargājošo iestāžu pastiprināta uzmanība ministrijas darbam.
"Jau no aprīļa sākuma bija saprotams, ka spriedze pieaug un ka tas kaut kādā veidā transformēsies un ar kaut ko beigsies. Negribu veidot teorijas, bet tomēr iemesls ir saistīts ar iepirkumiem, konkursiem un to, ka mēs sākām pārveidot šos procesus," norādīja bijušais ministrs.
Pēc Fedorova domām, šīs pārmaiņas izraisījušas neapmierinātību cilvēkos, kuri centušies ietekmēt situāciju un radīt negatīvu fonu ne tikai ap prezidentu, bet arī kopumā mediju telpā.
Komentējot "Ukrainska pravda" informāciju, ka daļa lielo ieroču ražotāju varētu būt saistīti ar ietekmīgiem politiķiem, kuri nav ieinteresēti caurskatāma aizsardzības iepirkumu tirgus izveidē, Fedorovs sacīja, ka šādai versijai "ir tiesības pastāvēt".
"Patiesi, mūsu valstī ļoti daudz cilvēku ir saistīti ar aizsardzības industrijas biznesu, patiešām bija ļoti daudz dažādu signālu un notikumu Aizsardzības ministrijā," viņš sacīja.
Fedorovs norādīja, ka viņam bijis pārsteigums uzzināt, ka ministrijā varētu būt cilvēki, kurus privāti uzņēmumi ietekmējuši iecelšanas procesā vai kuri ieņēmuši departamentu vadītāju amatus, kā arī, ka tiesībsargājošās iestādes varētu ietekmēt atsevišķus procesus.
Vienlaikus bijušais ministrs uzsvēra, ka viņš nekad neesot cīnījies pret konkrētiem cilvēkiem vai grupām.
"Mēs vienmēr veidojam sistēmas. Mūsu uzdevums bija pēc iespējas ātrāk atrisināt problēmas sakni," sacīja Fedorovs.
Viņš piebilda, ka uztvēris uz sevi un savu komandu izdarīto spiedienu kā daļu no pārmaiņu procesa un centies "pārbūvēt pamatus", lai atrisinātu problēmas.
Fedorovs atteicās nosaukt cilvēkus, kuri, viņaprāt, izdarījuši spiedienu uz viņu un viņa komandu, kā arī norādīja, ka tiešu draudu neesot bijis.
Pēc bijušā ministra domām, viena no būtiskākajām problēmām Ukrainā joprojām ir tā, ka daudzi augsta līmeņa ierēdņi nespēj iedomāties situāciju, kurā, ieņemot amatu, viņiem nebūtu nekādu saikņu ar aizsardzības industrijas biznesu.
"Tā ir liela fundamentāla problēma, kas ir jāmaina. Var mainīt spēles noteikumus, atvērt tirgus, palīdzēt tiem attīstīties, vienlaikus nepārstāvot savas intereses šajā tirgū. Tā ir kultūras un vērtību problēma," uzsvēra Fedorovs.