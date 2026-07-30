VIDEO. Sirdi plosošs skats - izmisis lācis elektrības staba augšā. Viņa liktenī vaino "līdzjūtīgos garāmbraucējus"
Sirdi plosošs skats pagājušajā nedēļā pavērās ASV Ņūmeksikas štatā, kur autobraucēji vientuļa ceļa posma elektrības staba augšā bija pamanījuši lāci, kurš vairs nebija spējīgs norāpties.
Kāda sieviete 20. jūlijā pamanīja lāci apmēram 10 metru augstā elektrības staba pašā augšā. “Sākumā padomājām, ka lācis ir beigts, bet piebraucot tuvāk, sapratām, ka viņš vēl ir dzīvs,” Šenona Malensa pastāstīja izdevumam “Storyful”. Kad viņas līgavainis piezvanījis uz ārkārtas situāciju tālruni 911 un ziņoja par redzēto, atbilde bija skarba — “mēs neko nevaram izdarīt”. Dispečere ieteica likt lāci mierā, lai tas varētu mēģināt norāpties pats, jo tā iemidzināšana ar šautriņu varētu izraisīt zvēra nokrišanu un traumas.
Tikmēr ķepainis smagi elsoja un centās noturēties uz staba ar 7200 voltu sprieguma elektrības vadiem.
Cits aculieciniece Robina Dosona sociālajā vietnē “Facebook” apgalvoja, ka amatpersonas vispār atteicās ierasties. Viņa piebilda, ka bija skaidri redzams — lācis “bija dzīvs, taču ļoti nomocīts”. “Pat no otras ceļa puses varēja dzirdēt, kā viņš elso.” Viņa pavēstīja, ka bija piezvanījusi uz 911 un pēc 30 minūšu gaidīšanas, zvanījusi vēlreiz. Otrajā reizē viņai pateica, ka amatpersonas “neko nedarīs, bet lācis nokāps, tiklīdz būs tam gatavs”.
Kad atbildīgo dienestu amatpersonas beidzot ieradās, lācis jau bija saņēmis nāvējošu strāvas triecienu un nokritis, pavēstīja Ņūmeksikas štata zivju un savvaļas dabas pārvalde.
“Mēs jutāmies bezspēcīgi. Nebija nekā, ko mēs varētu darīt, lai viņam palīdzētu,” šokētā Malensa pavēstīja “The New York Times”. “Pat pēc nokļūšanas mājas nespēju šo lāci aizmirst. Uzzināt, ka viņš tomēr neizdzīvoja, bija ļoti sāpīgi.”
Ņūmeksikas štata zivju un savvaļas dabas pārvalde vēlāk komentēja notikušo, norādot, ka tuvākais dabas aizsardzības inspektors tobrīd atradās aptuveni 130 kilometru attālumā, bet tiesībsargājošo iestāžu un elektroapgādes uzņēmuma pārstāvji centās reaģēt pēc iespējas ātrāk, taču tuvākā apdzīvotā vieta atradās vismaz 65 kilometru attālumā.
Departaments skaidroja, ka lāci, visticamāk, bija kaut kas nobiedējis, jo tas uztvēris situāciju kā apdraudējumu, tādēļ uzrāpies stabā, kur palika aptuveni pusotru stundu. Tieši tādēļ departaments uzsvēra, ka cilvēkiem tika lūgts lāci netraucēt. “Tomēr daži sabiedrības locekļi turpināja apstāties pie elektrības staba, lai filmētu un fotografētu lāci, tāpēc dzīvnieks palika staba augšā,” teikts paziņojumā.
Par laimi, ne vienmēr šādas dramatiskas situācijas noslēdzas bēdīgi. 2021. gada 7. jūnijā divi uzņēmuma “Sulphur Springs Valley Electric Co-op” darbinieki Vorners Ņūbauers un Efrens Galjego ceļā uz darbu Arizonas štata vientuļa apvidus elektrības staba augšā pamanīja uzrāpušos lāci. Speciālisti neapjuka, un, vispirms atslēguši elektropadevi, spēja panākt, lai ķepainis norāptos.