Iemesls, kāpēc dārgus pirkumus internetā labāk atvērt kameras priekšā. "Wildberries" pircējs iemūžina savu pieredzi
Kāds Maskavas iedzīvotājs Krievijā populārajā platformā "Wildberries" pasūtīja videokarti aptuveni 90 000 Krievijas rubļu (apmēram 980 - 1039 eiro) vērtībā. Tā kā pirkums bija dārgs, viņš nolēma sūtījumu atvērt videokameras priekšā – un, kā izrādījās, ne velti.
Video, kas strauji izplatījies sociālajos tīklos, redzams, ka videokartes "Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti" vietā iepakojumā atradās cits priekšmets. Ieraksta autore norāda, ka sākotnēji domājusi, ka līdzīgi video bieži vien ir inscenēti, taču šajā gadījumā video viņai personīgi atsūtījis vīra draugs, kurš arī bija neveiksmīgā pirkuma autors.
Vīrietis, rūpīgi izpakojot preci, konstatēja, ka iekšā atrodas nevis dārgā videokarte, bet gan 1,5 L plastmasas pudele, kas piepildīta ar ūdeni. Viņš spēja tikai neveikli pasmaidīt un pavērst nepatīkamo atklājumu pret kameru un veikala darbinieci, pasakot: "Lieliski."
Viņa piebilda, ka pirms video publicēšanas lūgusi draugam atļauju to ievietot internetā. Vēlāk ieraksts guva plašu atsaucību un nonāca arī dažādos Krievijas ziņu un sociālo tīklu kanālos.
Īpašu uzmanību autore pievērsa tam, ka preces pārdevējs nebija maz zināms tirgotājs, bet gan pats "Wildberries". Pēc viņas teiktā, šajā gadījumā tirdzniecības platforma vienlaikus darbojās arī kā pārdevējs, jo daļu preču tā realizē pati.
Autore arī norādīja, ka preces iepakojums bija rūpnīcas plēvē, tāpēc pircējam nebija pamata aizdomām. Lai gan komentāros izskanēja pieņēmumi, ka iepakojumu varētu pārplēvēt, viņa atzina, ka arī pati šādā situācijā būtu uzticējusies neskartam iepakojumam.
Pēc viņas teiktā, "Wildberries" klientu apkalpošana preču atgriešanas jautājumos nereti ir sarežģīta, un šādā situācijā pircējam būtu grūti pierādīt, ka iepakojuma saturs nav ticis nomainīts pēc tā saņemšanas.
Video autore vēlāk paziņoja, ka pamodusies jau piecos no rīta un, tā kā viņai ir atvaļinājums un vairs nav izdevies aizmigt, nolēmusi izlasīt visus komentārus un iesniegt sūdzības par tiem lietotājiem, kuri publicē naida runu.
Komentāros daudzi salīdzināja "Wildberries" un "Ozon" klientu apkalpošanu. Vairāki lietotāji rakstīja, ka "Ozon" iepakojumu iespējams atvērt saņemšanas punktā bez sarežģījumiem, bet preču atgriešana parasti notiek ātri un nauda tiek atmaksāta automātiski. Tiesa, tika norādīts, ka precēm, kas pasūtītas no Ķīnas, piegāde ir ilgāka un ar atgriešanu var rasties sarežģījumi.
Autore piekrita šim viedoklim, piebilstot, ka arī viņai "Ozon" šķiet ērtāks, lai gan precēm no Ķīnas visās tirdzniecības platformās pastāv papildu riski.
Vīrietis kameras priekšā atver dārgas videokartes iepakojumu, ko pasūtīja no "Wildberries"
Kāds Maskavas iedzīvotājs Krievijā populārajā platformā "Wildberries" pasūtīja videokarti aptuveni 90 000 Krievijas rubļu (apmēram 980 - 1039 eiro) vērtībā. ...
Citi komentētāji norādīja, ka saskaņā ar tirdzniecības platformu noteikumiem pēc rūpnīcas iepakojuma atvēršanas atteikties no preces saņemšanas vairs nevar un atgriešana jānoformē atsevišķi. Tādēļ, pēc viņu domām, pircējam jau saņemšanas punktā būtu jāpierāda, ka iepakojumā atrasto svešo priekšmetu nav ievietojis viņš pats.
Vairāki lietotāji dalījās līdzīgā pieredzē. Kāds rakstīja, ka, saņemot "Ozon" pasūtītu mobilo tālruni, kastē atradis vien telefona maciņu. Savukārt cits lietotājs pastāstīja, ka bērnu bikšu vietā saņēmis par diviem izmēriem mazāku apģērbu, pieļaujot, ka iepriekšējais pircējs preces samainījis un pēc tam tās atdevis.
Diskusijā izskanēja arī jautājums, vai tas nozīmē, ka klientus apkrāpj pats "Wildberries". Autore tam nepiekrita, paužot viedokli, ka, visticamāk, platformu apkrāpj negodīgi pircēji vai arī pie vainas varētu būt kāds noliktavas darbinieks. Pēc viņas domām, tas varētu būt iespējams tikai tad, ja kādam ir piekļuve rūpnīcas iepakojuma atkārtotai aizlīmēšanai, lai tas izskatītos neatvērts.
Tikmēr citi komentētāji uzskatīja, ka dārgu elektroniku "Wildberries" vai "Ozon" vispār nevajadzētu iegādāties, jo pastāv risks saņemt lietotu vai viltotu preci un pēc tam nākas ilgstoši risināt strīdu par naudas atmaksu.
Zīmīgi, ka šobrīd "Wildberries" nolitkavas un loģistikas centri tiek pakļauti Ukrainas dronu triecieniem. Tie sākās 18. jūlijā. Triecienos cietuši "Wildberries" objekti daudzos Krievijas reģionos, arī Sanktpēterburgā, Maskavas apgabalā, Tambovas un Voroņežas apgabalos, Stavropolē un Krasnodarā.
Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis šos uzbrukumus nosaucis par Ukrainas bruņoto spēku likumīgu mērķi, jo "Wildberries" tiek tirgotas preces, kas paredzētas karam. Krievija regulāri uzbrūk Ukrainas sūtījumu piegādes uzņēmuma "Nova Pošta" loģistikas centriem.